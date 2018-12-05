日職》將隨隊來台挑戰Lamigo 金鷲宋家豪嗆聲：我們破壞力十足

2018年12月05日 18:06 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿明年將尋求3連霸，為了備戰新球季，Lamigo將於明年球季開打前與日職東北樂天金鷲進行交流賽，不僅強投松井裕樹將來台獻技，旅日好手宋家豪預計也會在遠征名單內。

金鷲不但將成為繼千葉羅德海洋與埼玉西武獅後，第3支與Lamigo對戰的日職球隊，這也是金鷲繼2013年亞洲職棒大賽後，再次以一軍陣容來到台灣，包含投手松井裕樹、旅日好手宋家豪、洋聯新人王田中和基都將來台與桃猿對戰。

今天球團代表球場本部長川田喜則先生來台宣布這項好消息，「東北樂天隊很榮幸能夠與中華職棒冠軍隊Lamigo桃猿隊進行對抗，期待Lamigo展現堅強的投打實力，我們會全力以赴！勢必精彩可期！」

旅日好手宋家豪表示：「自己在新球季蓄勢待發，我們在季末補強中心打線，現在看起來破壞力十足！」。擁旅日經驗的王溢正也期待與宋家豪強者對決，他代表Lamigo桃猿隊發表開戰宣言：「我們Lamigo桃猿隊陣中強投豪打，對抗東北樂天有信心奪取勝利！」

「2019強者對決台日職棒爭霸賽」預定在台灣時間2月28號以及3月1號各舉行一場賽事，2月28日下午五點開打，3月1號則是下午兩點開打，皆由Lamigo桃猿隊擔任主場，地點則選擇安排在天母棒球場。

(中時電子報)