普丁評好萊塢電影「美潛艦救俄國總統」 秒回：超現實的爛片

2018年12月05日 18:30 中時電子報 江飛宇

俄羅斯總統普丁在G20領袖峰會上，當了一回「毒舌影評人」。當記者轉述好萊塢電影《潛艦獵殺令》(Hunter Killer)的劇情「美國潛艦潛入俄國基地，迎救遭軟禁的俄國總統」劇情後，他立即秒回「這種劇情太超現實，一聽就是爛片」，並且還趁機酸了美國軍援烏克蘭的軍艦性能不佳，引起在場俄國記者的哄堂大笑。

今日俄羅斯(Russia Today)報導，普丁正在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯參與G20領袖峰會，在一場例行記者會後，俄國記者趁著收拾東西的空檔，稍微閒聊前電影。

普丁說美國電影「潛艦獵殺令」是爛片。

記者說：「我最近剛看了一部叫《潛艦獵殺令》的美國片」，普丁對這個話題很有興趣：「好啊，和我們說一下那在演什麼?」記者：「簡單的說，就是俄國總統在北極基地遭到綁架，幕後黑手是俄國的國防部長，他想要挑起世界大戰，然後一名潛入基地的美國潛艦艦長成功的救出俄國總統化解危機。」

普丁：「什麼基地?我們的基地嗎?」記者：「對，我們在北極的基地。」

普丁：「那已經不可能發生。美國送給烏克蘭的兩艘小船，都無法通過刻赤海峽，何況是美國的核子潛進進入我們的基地？」

潛艦獵殺令由傑哈德巴特勒主演，仍是擔任硬漢的角色。(圖/頂峰娛樂)

他笑著補充說：「根本就脫離現實，肯定是個爛片。」普丁就在記者們的哄堂大笑大笑中離開。

普京所說的「小船通不過刻赤海峽」，指的是上週末，三艘烏克蘭海軍的艦艇試圖突破亞速海出海口的刻赤海峽，這三艘烏克蘭艦艇最終遭到俄羅斯的截獲。不過烏克蘭的軍艦倒不是美國提供，而是烏方自己造的。

俄羅斯本週更新了外國軍艦穿越北極航道的航行規則，因此好萊塢電影的情節聽起來越來越虛構。從明年開始，企圖穿越俄羅斯北極海域的外國軍艦，將有義務事先通知俄國國防部，這是俄國政府近年來，對於探索北極和保護北部邊界的優先事項之一。

(中時電子報)