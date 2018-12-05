大陸祈福黨又來騙 2婦人300萬現金遭調包礦泉水

松山警方依詐欺罪嫌將大陸祈福黨詐騙集團送辦。（胡欣男翻攝）

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祈福黨詐騙集團成員搭訕被害婦人（中，白衣者），以其家人生病、運途不順為由，需要祈福，再伺機調包錢財詐騙。（胡欣男翻攝）

台北市警松山分局今天宣布破獲大陸「祈福黨」詐騙集團，5名來自廣東的大陸民眾，涉嫌在台北市的市場、公園找落單婦人，以其家人生病、運途不佳為由，收錢辦祈福法事，再趁機將婦人領出的現金、金飾與佯稱用來祈福的鉅額現金調包，2名婦人遭詐，返家發現現金變成礦泉水、鋁箔包飲料，憤而報案。警方逮捕5名嫌犯，懷疑還有其他人受騙，擴大偵辦中。

警方指出，72歲周姓婦人今年5月，在台北市寧安公園遇上2名大陸籍女子，對方聲稱認識大師可替婦人消災解厄，連哄帶騙將婦人帶往「大師」住處，「大師」要婦人拿出家中現金、金飾等財物做法。

周女聽信詐騙集團說辭，返家將家中200萬現金及15兩黃金，拿出來給大師作法，等法事結束，返家才發現現金、金飾都被調換成礦泉水。

8月間，同一批詐騙集團成員，又在寶清公園以相同手法，詐騙蘇姓婦人55多萬元。光是這2起祈福詐騙案，現金加金條，就得手300多萬，松山警分局成立專案小組積極追查。

警方清查發現，這批騙徒只要得手後，翌日即搭機離台，鎖定行蹤不易，但研判他們持續犯案，應會食髓知味再來台作案。果然警方獲報，上月29日，嫌犯又以自由行及健檢醫美名義來台，鎖定他們下榻的飯店，日前趁他們疑似要出門作案，一舉逮捕46歲覃姓男子等5名嫌犯。

警方調查，覃嫌等來台詐騙至少5次，在他們飯店搜出新台幣現金11萬元、人民幣等折合台幣約5萬餘元外幣及珠寶名錶，訊後先將5人依詐欺罪嫌送辦，擴大偵辦中。

(中時 )

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