周迅證件照外流 網驚真實年紀「哪裡像xx年的」

周迅書中多張照片曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
周迅放送獨生子女證和港澳通行證。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）
周迅多張私密睡照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）
周迅分享拍《如懿傳》時睡照。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）
網友驚訝周迅真實年紀。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

大陸女星周迅最近推出自傳，不少網友最近拿到實體書，紛紛PO出內頁側拍照和粉絲分享，可見周迅在書中私照大放送，不僅公開了自己多年來在各種場合倒頭就睡的怪異睡姿照片，還首度分享自己的獨生子女證和港澳通行證，誠實公開了自己是西元1974年出生，今年44歲，網友驚訝說：「以為是76年的？」、「哪裡像個74年的，太美了！」

微博上近日瘋傳一組周迅於自傳中分享的私照，可見俏皮的周迅到哪裡都能睡，不論是車上、飯店床上、化妝中，就連最近熱播的《如懿傳》，都可見周迅邊聽導演說話邊睡著的照片，另有一張周迅在冷宮角落穿上羽絨大衣包緊緊睡著的照片，模樣像毛毛蟲令人莞爾。

周迅在書中也提供了自己從小到大的證件照片，可說是對粉絲毫無保留，網友除了稱讚周迅從小到大都靈氣四溢，更有人看了證件照才發現周迅是1974年生的，直呼：「誰相信這是44歲的女人」、「周公子意圖使人再度戀愛」、「隨便睡隨便美」。

(中時電子報)

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