建國國中木工社學以致用 師生製作木鐘贈家長會

2018年12月05日 18:38 中時 張朝欣

北港鎮建國國中木工社學生學以致用，在老師指導下製作木鐘送給家長會成員，有別於一般市售的塑膠鐘，每個鐘都刻上家長會員的姓名，充滿原木工藝創意，學生在製作中發揮創意，同時學習感恩與付出。

建國國中的木工工廠閒置20餘年，經校方整修成為木工教室，做為生活科技課程的學習空間，並成立木工社推廣傳承，40餘年前的木工工作桌、木工機具至今仍可使用，學生得以利用舊機具創作新作品。

木工指導老師黃基津、黃子羽表示，校方每年都會贈送家長會成員1份紀念品，感謝家長會對學校的付出，以往大多贈送匾額、獎盃，但今年家長會希望改送比較實用性、紀念性的東西，因此決定由木工社師生自己動手製作木鐘。

平日木工社學生都會製作簡單的木質碗筷、面紙盒，掛鐘、裝飾品，此次製作木鐘可說是駕輕就熟，每個木鐘都是個別特製，用雷射雕刻刻上家長會員的姓名與各種感謝文。

學生們說，大家利用課餘時間共製作30餘個木鐘，保留木材的原始紋路，看起來古樸簡約，作品能夠成為家長委員的紀念品，對他們而言是一種肯定。

建國國中校長林吉城指出，早年很多國中都設有木工、金工工廠，讓學生接觸木材與金屬工藝，後因時代變遷與教育變革而取消，學校藉由木工社的成立，讓學生可以體驗動手作的樂趣，同時學以致用，製作出最特別的紀念品送給家長會。

(中時 )