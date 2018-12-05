長照2．0接地氣中市36名種子教練上路

2018年12月05日 18:39 中時 張妍溱

36位教練，來自民間長照領域的居家護理師、物理及職能治療師、社工師、居家服務督導等，5日舉辦長照教練感恩會，市府頒發感謝狀。（張妍溱攝）

迎高齡化社會，台中市滾動修正長照2．0，成立「長照教練團」，36位教練背景，來自長照領域的居家護理師、物理及職能治療師、社工師、居家服務督導等，透過衛生局「長照個案管理員培訓方案」，培育第一線個案管理員，5日舉辦長照教練感恩會，分享服務心得。

擔任長照教練多年、有居家護理師背景，福碩護理之家主任王芷湄說，她是台中市個管員培訓出來的「黃埔一期」，長期在長照單位服務，但「長照2．0」推動，與現行照顧工作仍有落差，非上課或考試足以因應，甚至拿到資格也不表示做得來，帶來許多挑戰與新學習。

大學念的是老人服務事業管理系，畢業後擔任照護機構的居家服務督導；25歲張譯云指出，社區和居家個管員，每天都在面對新挑戰，因地制宜、要能夠不斷地解決問題，與照顧個案和家屬討論協調，才能提供真正的需求，實作經驗很重要。

台中市衛生局表示，長照教練依課程內容，培訓個案管理員，包括7小時課室教學及演練，從筆試、口試、到個案實作等「一案到底」，讓第一線個管員的養成更接地氣，民眾快速找到對應需要的長照服務。

(中時 )