影》王建民心中最柔軟的一塊？竟被記者問到求饒

2018年12月05日 18:26 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

王建民在紀錄片特映會後與導演陳惟揚一起接受媒體訪問。

熟識王建民的體育記者都知道，他非常注重家人的隱私，而這個建仔心中「最柔軟的一塊」，在5日《後勁：王建民》紀錄片特映會後也成為受訪焦點，建仔被問到甚至求饒說：「哇！你們怎麼一直攻這個？」招架不住的模樣也讓現場笑翻。

王建民與紀錄片特映會觀眾合影。（李弘斌攝）

建仔說，對於肩膀開刀後要重返大聯盟，過程雖然受到不少挫折，但他沒想過要放棄，只是對家人比較不好意思。

「我比較自私，一個人在外面跑，放他們在家。」建仔說，為了自己的夢想，最遺憾就是家人這塊，「沒有辦法完完全全陪小孩子、看他們成長，到幼稚園畢業，我也從來沒有去參加他們的一些活動。兒子會說為什麼別人的爸爸都會來，我的不來？」

建仔太太吳嘉姈在紀錄片中提到，若跟兒子說爸爸要去上班了，代表的意思就是離家200多天，大兒子王鵬硯有時會哭，或者在學校畫畫，內容是爸爸牽著他的手去玩。但建仔也只能每周跟孩子們打一次電話聊天，因為小朋友要上課，回到家寫完功課就準備要睡覺，能聯繫的時間也不多。

「兒子抱怨怎麼安撫？就是『盡量去彌補他們』的心態，」建仔說：「我知道這樣不對，可是會想說，他們要什麼，我就給他們什麼。」

《後勁：王建民》入圍今年金馬獎最佳紀錄片，5日特映會讓不少人落淚，電影落幕現場也響起一片掌聲，建仔與導演陳惟揚並現身與觀眾分享心情。本片將於14日正式上映，由天下文化出版的電影書則在今天上市。

(中時電子報)