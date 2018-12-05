謝祖武談失智母兩度淚崩：媽媽堅持熱湯給我喝 打開電鍋是空的

2018年12月05日 18:26 中時 林淑娟

謝祖武談起失智母兩度淚崩。（TVBS）

謝祖武談起失智母兩度淚崩。（TVBS）

謝祖武出席失智症關懷公益活動。（TVBS）

謝祖武在TVBS《初戀的情人》中飾演失智患者，症狀發作時會叫錯姓名、迷路、暴怒，讓方家人措手不及。他5日受邀擔任台灣失智症協會友善大使，分享照顧88歲的失智母親的過程兩度淚崩，他也透露當初在大陸拍戲原本一帆風順，但4年前因不捨妻子獨自辛苦，因而返台一起照顧母親。

謝祖武透露，媽媽從症狀發作至今已經7年，「最可怕的就是剛開始，大家都覺得老人家忘記事情很正常，但還是去檢查一下比較保險。」對於母親發病的原因，謝祖武說，那是一個難解的謎題，媽媽原本是位記憶力特別好的國中老師，不吸菸、不喝酒，有規律運動，生活單純。他認為父親的離世，可能是促使母親發病的原因之一，「父親剛走的半年，對她的影響很深，她到後來會一直叫著我爸的名字，後來發現她會對著沒人空間叫名字、唱歌，後來就發現她有點症狀」，有次母親突然往外跑，他與太太急忙跑到捷運尋人，「後來沒有找到，才發現她就在樓下的7-11。」

前陣子謝祖武忙著拍攝《初戀的情人》，收工後回家也發生讓他既錯愕又難受的狀況，「我媽媽堅持要熱一碗湯給我喝，但電鍋打開來是個空碗。」講到此處他瞬間淚崩。另一次他還看到母親拿著最愛的毛線，「她說『小武這些毛線是要給你過冬用的』。」但其實上頭只有空針，並沒有真的打出毛線，讓謝祖武看了特別心疼，再度紅了眼眶。

他原本在大陸發展順利，4年前突然返台，他說：「大家都覺得謝祖武是回來帶小孩，但我沒有離婚啦！我小孩我太太會帶，其實有相當大的比重我是回來帶我媽媽。」因為當時老婆已經照顧他媽媽壓力大到自己也快崩潰。謝祖武特別感謝妻子幫忙照顧母親，「她曾經有崩潰大哭，就讓她安靜一下，換我來照顧，我一直滿謝謝我太太的。」

他說媽媽偶爾也會出現幻想，甚至曾經誤以為家裡出現四個流氓，但謝祖武去管理室看了監視器發現根本沒人。有時候母親會試著往外跑，全靠管理員幫忙拖住，免除許多意外的發生。

謝祖武坦承原本不想接演《初戀的情人》，因為母親的情況讓他心中產生抗拒，但後來又覺得應該忠實呈現失智患者以及其家屬的辛苦，「失智症要的是什麼？要的是錢，任何長期的疾病要的都是錢，當然這麼講很市儈也很務實，這是我的親身經歷。」謝祖武認為第一線的看護人員也很辛苦，希望政府等相關單位可以更加重視失智議題。

(中時 )