《最佳利益》前導海報曝光 天心、溫昇豪影子藏玄機

2018年12月05日 18:30 中時電子報 綜合報導

《最佳利益》天心、鍾承翰、溫昇豪。(有意思傳媒提供)

製作人陳慧玲以及天心、鍾承翰、溫昇豪受邀參加「新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展」。（有意思傳媒提供）

天心、鍾承翰劇中一開始就衝突滿滿。(有意思傳媒提供)

《最佳利益》製作人陳慧玲以及天心、鍾承翰、溫昇豪受邀參加「新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展」，今（5號）在台灣影視館舉辦台灣影視內容發布會，邀請由群之噰傳播有限公司與黑劍製作公司共同製作的《最佳利益》製作人與主要演員為活動造勢。

天心劇中飾演的方箏是一位追求效率、成功率的法界律師一姐，認為只有爭取到當事人的最佳利益才是完全勝訴。天心被問到如何可以將角色詮釋到位，天心笑說「角色的詮釋對她而言向來都不是問題，因為劇中有許多法條，並非一般的台詞，因此花了許多的時間將『法條』可以很有氣勢的唸出，這是真的需要下功夫的，但最讓我感謝的還是製作人與導演的信任。」

天心與溫昇豪、鍾承翰都不是第一次合作，因此在劇中搭擋默契很好，她更大讚劇中與她有很多對手戲的鍾承翰「是一個大暖男」；雖然一開場不對盤的兩人常常衝突滿滿，但在拍戲的過程，天心印象深刻的說「記得有一次在豔陽下，鍾承翰就在後面用身體幫忙遮陽，貼心的舉動讓人印象深刻。」

在前導宣傳海報上，鍾承翰的影子代表著「正義騎士」，就如同在劇中菜鳥律師陳博昀個性直率、單純，具有強烈正義感，擁有超人的耐力，不到最後一刻絕不放手。而現實生活中，他也真的是一位溫柔體貼的騎士。

溫昇豪在前導宣傳中所出現的影子是「蝙蝠俠」，如同劇中角色趙立廷為了堅持自己的目標走了一條不同的路，無形之中卻具有暗黑的力量。被問到在劇中最大的挑戰時，溫昇豪認為「這個角色其實就是一個野心家，外表是一個給人穩重可靠的檢察官，但內心卻藏著巨大的野心，也因為藏的很深因此會讓故事更加曲折好看，這也是這個角色很迷人之處。」

華視、中天《最佳利益》由群之噰傳播有限公司與黑劍製作公司共同製作，由金鐘推手陳慧玲製作，林立書導演，天心、鍾承翰領銜主演，並力邀多位實力派演員、歌手及主持人客串演出個案主角。劇情講述一群懷抱公平正義的菜鳥律師，在五個月的實習期間所歷經的血戰實錄，故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師的相互較勁，呈現出律師事務所的冷暖遭遇，該劇明年3月正式播出。

(中時電子報)