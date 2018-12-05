影》超耐穿！觀光勝地驚現500年男屍 皮靴未腐爛

英國倫敦泰晤士河岸驚現15世紀男性骨骸，更令人驚訝的是男子腳上長靴保存完好，連縫線都清晰可見。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

東西還是老的好！這句話完全體現在倫敦泰晤士河岸發現的一具男性骨骸上。英國考古學家日前在倫敦南邊泰晤士河岸泥濘中挖到一具男性骨骸，其實在這裡遇上屍體也不是沒發生過，稀奇的是白骨腳上的長靴竟完好如初，專家仔細檢視靴子的縫線及版型，推測男子來自15世紀。

英國考古團隊在倫敦泰晤士河岸泥濘中挖到15世紀男性白骨，男子腳上長靴高及大腿，保存相當完好。

英國衛報（The Guardian）報導，白骨發現時是趴在泥濘裡的，頭轉向一邊，右手臂放在頭上，看起來像是失足跌落水底或是被人推下來而死。

男子的皮膚、肌肉、衣物都已經腐爛不見，只剩下根根分明的骨頭，不過令人驚訝的是他腳上的長靴卻保存得相當完好，上頭還可見塗著蠟的亞麻縫線，英國考古團隊Mola Headland Infrastructure的專家理查森（Beth Richardson）指出，這雙靴子沒有跟，鞋底薄薄一層，靴筒上看不出任何現代裝飾，因此推測白骨來自15至16世紀。

不過更令人驚奇的是靴子長度竟高到大腿，就連從事考古多年的理查森都驚呼：「從沒看過這麼高的靴子」，頂多就只看過鞋子或短靴，如果把時間回溯到英國都鐸王朝或是17世紀，長靴也很少見。

專家認為，靴子這麼長，應該是為了方便在水中工作，他們猜測，男子生前很有可能是漁夫或中古世紀的河岸拾荒人。靴子上也沒有任何裝飾，就只是很一般的工作靴。至於長靴何以能夠保存得這麼好？理查森表示倫敦的氣候很適合保存靴子，尤其是在水溝中或是窪地內發現皮靴，通常保存狀況都還不錯。

不過男子生前的身體狀況可就沒那麼好，儘管年紀可能不到35歲，但從脊椎骨及左臀部的關節來看，他應該患有退化性關節炎，每天都得忍受疼痛。另外牙齒上明顯的凹痕也顯示他長時間咬著繩索之類的物件，據此推測男子很可能是漁夫。

考古團隊表示沒有看到他殺痕跡，男子很有可能是工作中意外喪命。

(中時電子報)

文章來源：Tough as old boots: a Thames skeleton's durable footwear

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