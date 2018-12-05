苗農、湖農再傳捷報 技藝競賽雙雙摘金創校史

苗栗農工在107學年度全國技藝競賽中，榮獲9座金手獎、15項優勝及7座團體獎，總獎牌數為竹苗第1，圖為得獎師生開心比出第1手勢。（巫靜婷攝）

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苗栗農工與大湖農工於不同職種競賽中雙雙奪金，並打破校史紀錄，圖為苗農得獎師生舉起獎座慶祝。（巫靜婷攝）

巫靜婷／苗栗報導

107學年度全國技藝競賽落幕，苗栗農工學生余思葶、徐羽彤、陳俊瑋在食品加工、食品檢驗分析及農場經營3職種勇奪第1，教育部將公費補助其出國交流。大湖農工學生許人傑、蔡佳勳也於室內空間設計、模具職種摘金。5名學生獲保送國立科大資格，續專精深造。

苗農榮獲9座金手獎、15項優勝及7座團體獎，總獎牌數為竹苗第1，湖農則勇奪2座金手獎及12項優勝，雙雙創下校史紀錄，其中苗農派出32名選手中24名獲得優勝以上成績，得獎率高達75％。湖農不惶多讓在室內空間設計，連續蟬聯4年全國第1。

苗農校長謝世宗指出，同學們秉持客家刻苦耐勞的精神與堅持不懈的態度準備比賽，其指導老師無私奉獻，下班後仍留校培訓選手，並照顧選手餐食，學生選擇在地就學，也減少家長負擔。

余思葶表示，國中曾參加技藝班萌發加工興趣，每天從頭份通勤到校，模擬賽曾因表現欠佳被老師督促後，自願購買材料回家反覆練習，放學則看書到晚上8點半才離開，當時聽到第2名還沒有自己就哭了出來，直到摘金領獎都覺得像在做夢。

徐羽彤說，自己很喜歡做實驗，覺得檢析很有趣，每天晚上都會看檢析的書、實習課本等，回家再整理成筆記並背誦下來，相當感謝指導老師劉碧雲、鍾茗慧，未來以屏科大為目標繼續鑽研食品檢析。

陳俊瑋表示，從小跟著阿嬤在田裡幫忙，家人相當支持自己走這行，行行出狀元，平時無論天氣如何皆會下田練習，因此在術科毛豆作畦播種時，感到得心應手，將以屏科大農園生產系為目標，未來朝經營有機農園發展。

蔡佳勳說，在獲金手獎前，曾在勞動部全國技能競賽和全國工業類科實作競賽2度鎩羽深受挫折，但最後仍克服心魔、愈挫愈勇，在今年競藝競賽中，順利作出修正，並擊敗其他模具科選手，登頂成功。

(中時 )

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