技壓美軍 俄新型衛星導引雷射武器開始戰鬥值勤

2018年12月05日 18:31 中時電子報 盧伯華

俄羅斯軍方機關報《紅星報》報導稱，俄軍研製的雷射武器「佩列斯韋特」(Peresvet)己於12月1日起在俄軍試行戰鬥值勤。

衛星通訊社引述該報消息說，在國家武器計劃框架內，俄武裝力量自2017年起開始裝備該雷射武器系統。隨著雷射武器裝備列裝部隊，俄軍組織了人員學習使用技巧和進行戰勤班合練。

機動靈活的小型化雷射武器，已經在本月初於俄羅斯部隊中試行戰鬥執勤。（圖／衛星通訊社）

報導指出，該雷射武器是俄羅斯總統普丁於今年3月發表國情咨文時首次展示的。俄羅斯為該武器系統進行了投票徵名，不久後俄國防部宣佈列裝部隊並在部署地展開訓練。做為實戰化的雷射武器，俄羅斯發展速度已然超越美國。

據了解，「佩列斯韋特」這個名字是通過俄羅斯公開評選產生，為了紀念14世紀擊敗蒙古軍隊的俄軍統帥而命名。這種稱為「戰鬥雷射綜合體」是以軌道衛星進行目標鎖定和導引，由於雷射的傳播速度和光速相同，因此只要提升雷射功率和縮小發射裝置，就能以車載進行操作，再配合衛星就能可以迅速摧毀多個飛行目標。美國目前的雷射武器還停留在大型化的階段，在實戰化的進程上非常有限，俄軍發布「佩列斯韋特」後，美國亦承認在雷射武器發展已經落後俄羅斯。

(中時電子報)