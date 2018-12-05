蔡明亮7位數代言咖啡機：不要再說我出櫃，我沒櫃子！

蔡明亮暢談與咖啡的緣分。（羅永銘攝）

友善列印
中時

導演蔡明亮5日出席PHILIPS咖啡機代言活動，透露代言費高達7位數，還笑言歡迎多找他合作，提及日前婚姻平權公投未過關，他表示並未因此傷感，反倒從正面思考問題：「認真想想是很正常，社會要產生對話，現在已經開始對話，社會一直在朝好的方向改變。」但他也搞笑呼籲：「不要再說我出櫃了，我沒有櫃子！」

剛在法國南特放映電影和舉行講座，蔡明亮還和龐畢度美術館商談大型展演計畫，他曾受羅浮宮邀請拍攝典藏電影，有望再度與歐洲大型美術館合作，希望為台灣藝術界帶來新氣象，但因還未拍板簽約，他對內容始終三緘其口不敢多說，僅笑言：「他們很龜毛，我也很龜毛。」

蔡明亮又去了趟巴黎，拿到《郊遊》版權費用，他表示作品向來都能靠國際版權回本並賺錢，接下來的長片也已有資金，預計明年開拍，「今天才在談下部電影，他（李康生）還是男主角！」劇本和其他角色未定，但他期待能和其他有新鮮感的演員合作。

談到咖啡的熱愛，蔡明亮9年來經營蔡李陸咖啡，幾乎沒賺仍堅持不收攤，他笑說在咖啡盛行的東南亞成長，嬰兒時期就開始喝，媽媽為哄孩子，總是喂白開水、煉乳和咖啡，來台喝到陸弈靜煮的咖啡，更對咖啡大開眼界，現在一天能喝3、4杯，也從不影響睡眠，他不認為咖啡是為了提神，「我覺得是安神用。」未來也將持續咖啡事業。

(中時 )

《最佳利益》前導海報曝光 天心… 影》劉香慈「入伍」狂健身 抱鮮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。