蔡明亮7位數代言咖啡機：不要再說我出櫃，我沒櫃子！

2018年12月05日 18:42 中時 徐桐炘

導演蔡明亮5日出席PHILIPS咖啡機代言活動，透露代言費高達7位數，還笑言歡迎多找他合作，提及日前婚姻平權公投未過關，他表示並未因此傷感，反倒從正面思考問題：「認真想想是很正常，社會要產生對話，現在已經開始對話，社會一直在朝好的方向改變。」但他也搞笑呼籲：「不要再說我出櫃了，我沒有櫃子！」

剛在法國南特放映電影和舉行講座，蔡明亮還和龐畢度美術館商談大型展演計畫，他曾受羅浮宮邀請拍攝典藏電影，有望再度與歐洲大型美術館合作，希望為台灣藝術界帶來新氣象，但因還未拍板簽約，他對內容始終三緘其口不敢多說，僅笑言：「他們很龜毛，我也很龜毛。」

蔡明亮又去了趟巴黎，拿到《郊遊》版權費用，他表示作品向來都能靠國際版權回本並賺錢，接下來的長片也已有資金，預計明年開拍，「今天才在談下部電影，他（李康生）還是男主角！」劇本和其他角色未定，但他期待能和其他有新鮮感的演員合作。

談到咖啡的熱愛，蔡明亮9年來經營蔡李陸咖啡，幾乎沒賺仍堅持不收攤，他笑說在咖啡盛行的東南亞成長，嬰兒時期就開始喝，媽媽為哄孩子，總是喂白開水、煉乳和咖啡，來台喝到陸弈靜煮的咖啡，更對咖啡大開眼界，現在一天能喝3、4杯，也從不影響睡眠，他不認為咖啡是為了提神，「我覺得是安神用。」未來也將持續咖啡事業。

(中時 )