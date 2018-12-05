三館共製作品 黃翊《長路》明年登場

2018年12月05日 18:36 中時 李欣恬

由國家表演藝術中心三館甄選、提供1千萬製作補助的「國家表演藝術中心場館共同製作」計畫，首屆作品由編舞家黃翊團隊獲得，即將推出作品《長路》，第二屆徵件也已開跑。

今日下午記者會上，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「藉由這計畫，讓劇場成為藝術家的後盾，讓藝術家把劇場當夥伴，展現年輕人的世代。」台中國家歌劇院總監邱瑗表示，《長路》將到三個不同個性、風格的場館演出，「在不同大小的空間，作品本身也會順應空間而也不一樣的調整，對製作而言是一大挑戰，很期待黃翊團隊的呈現，也期待下一屆的三館共製計劃，能看見更多作品。」

高雄衛武營國家藝術文化中心簡文彬表示，黃翊作品在提案階段，就能看到未來性，「這是很重要的指標，黃翊團隊很細膩的規劃和預備，讓我們看見未來呈現的可能性，是獲選的關鍵之一。這集結三館資源的作品，未來不只代表黃翊、團隊，同時也代表了台灣，可在國際上發光。」

黃翊在記者會上分享先前投件時的準備，「我們在提案前有事先排練，在提企劃時有具體的資料可以呈現，展現想完成的決心。」黃翊說，「能一次向三個場館提案，是很難得的機會，可以讓三館同步認識你、認識你的作品。」

第二屆甄選計畫即日起至2019年3月29日止，甄選辦法可至國家表演藝術中心三場館官網下載。

(中時 )