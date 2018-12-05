影》劉香慈「入伍」狂健身 抱鮮肉她大呼「好滑」

2018年12月05日 18:38 中時電子報 綜合報導

劉香慈在《女兵日記》晉升「最帥連長」。（圖／中天提供）

劉香慈接演《女兵日記》積極健身。（圖／中天提供）

劉香慈分享抱兒子影片。（圖／翻攝自劉香慈 Chantel Liu臉書）

《女兵日記》女力來襲！中天綜合台|Girl's Power

女星劉香慈因主演《新兵日記》，獲封「最美士官長」，她3年前升格人妻，婚後育有1歲兒子Teddy，母子倆感情好到不行，劉香慈今年復出三度「入伍」，接演《女兵日記》晉升「最帥連長」，儘管拍攝忙碌，她仍不忘分享育兒日常，最近天氣轉冷，她在臉書分享1歲兒子穿起羽絨衣討抱的萌樣，留言說：「羽絨衣好滑好難抱！」直呼是「甜蜜的負擔」。

12月1日是劉香慈結婚二週年紀念日，她特地在臉書分享當年的婚禮自拍，開心回憶：「很喜歡這張在電梯的自拍照。準備進場了，興奮又緊張。同時又在想是否每一個環節都處理好了……。」還不忘強調「結婚真的會瘦！」

不過粉絲也大讚她產後恢復神速，劉香慈不僅在產後迅速恢復身材，接演《女兵日記》前，更是積極健身，171公分的她，目前體重僅53公斤，精實苗條的身材羨煞旁人。劉香慈不只加強體能鍛鍊，為詮釋飾演在從軍及家庭之間抉擇的角色，更在演技上下足功夫，角色深入人心。想看更多劉香慈精彩演出，敬請鎖定中天綜合台36頻道12月10日起，晚間8點《女兵日記》。

(中時電子報)