千人焢窯將再現！ 苗栗後龍甘藷花生節重溫兒時趣

後龍鎮公所為推廣在地農特產，15日將舉辦甘藷花生節焢窯活動，鎮長朱秋隆等人5日持鏟造窯，宣布活動10日正式報名。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
甘藷花生節活動當天，民眾不僅可欣賞精采表演，還可藉焢窯讓大小朋友回味及體驗到記憶中的味道。（巫靜婷翻攝）

千人瘋焢窯活動又來了！苗栗縣後龍鎮公所為推廣在地農特產，15日將在新港一路與高鐵六路附近農地，舉辦「來後龍．瘋焢窯」甘藷花生節，鎮長朱秋隆5日邀請鎮民代表等地方人士與華山基金會獨老同樂，一同宣布今年焢窯活動10日正式報名。

鎮公所指出，焢窯活動富含寓教於樂趣味，過去2年每逢名額釋出旋即秒殺，還有民眾凌晨就來公所排隊，今年共開放500座土窯，每窯最低5人一組為單位，報名人數可達到2500人，網路報名100組，公所現場紙本報名400組，10日上午8點準時同步開放，每窯收取350元報名費。

5日舉辦的「來後龍．瘋焢窯」記者會，現場安排雞湯、湯圓供眾人品嘗，並共同持鏟「造窯」揭開序幕，朱秋隆表示，後龍位於苗栗縣西部沿海，屬亞熱帶季風氣候，氣溫適中，土壤質地良好，適合種植甘藷、花生、西瓜等農作物，並將其命為後龍3寶。

為推廣兼具高品質及高營養價值的後龍2寶甘藷、花生，已連續3年舉辦焢窯活動，希望打造當地農產的知名度。朱秋隆說，鎮公所將提供場地、圓鍬、垃圾袋、手套、木材、土雞1隻、10斤地瓜及1斤花生給焢窯各組，來參加活動的鄉親每人還可獲得精美小禮1份。

活動當天，民眾不僅可欣賞精采表演，還可藉焢窯讓大小朋友回味及體驗記憶中的老味道，等待開窯的過程另可報名參加剝花生及夾花生比賽，詳細資訊可洽037－730036農業課吳先生。

(中時 )

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