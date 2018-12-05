水中耶誕樹！柳川、葫蘆墩圳浪漫點燈

2018年12月05日 18:41 中時 盧金足

喜迎耶誕節，台中市府今年再度於柳川設置水中耶誕樹，搭配創意藝術光景展，營造濃濃的耶誕氣氛。新聞局表示，柳川耶誕樹7日晚間7時點燈，正式點亮柳川河岸；此外，豐原葫蘆墩圳首度設置水上耶誕樹，8日晚間7時點燈，體驗最不一樣的水岸耶誕氣氛。

新聞局長卓冠廷表示，柳川耶誕樹由舊城區藝術扎根代表ZAMAMA大視設計打造，將柳川結合花博意象，在河道中設置9公尺高耶誕樹，樹體燈光選用象徵台中市花的山櫻花，採用台中盛產的四大花卉百合、火鶴、文心蘭、唐菖蒲等花卉顏色，輔以燈光構成川流不息、花艷盛開的樣貌。

葫蘆墩圳耶誕樹，由獲全球頂級設計獎項的北歐設計顧問執行長路威設計，樹體高達8公尺，樹體以鋼骨結構、簍空雷雕、噴漆、壓克力、光板及LED彩燈為材質，整合跨界創新的素材，融入連結共好精神，打造不一樣的科技感耶誕樹。

柳川布展活動著重「環境藝術」，無論在取形、取景、取材均來自於自然，也邀請多位青年藝術家展出「日影」、「百合百河」、「曙鳳蝶」等創作，引領民眾從不同角度欣賞城市綠景。

豐原葫蘆墩圳早期為當地農業發展的重要灌溉水路，1980年代因豐原地區商業發展與停車需求，流經市中心的河道加蓋作為停車場使用，被蓋住近40年，今年葫蘆墩圳正式掀蓋，也使豐原逐步成為水岸花都。

(中時 )