川習會後 第11輪中美工商領袖和前高官對話在美舉行

2018年12月05日 18:53 旺報 呂佳蓉

由中國國際經濟交流中心和美國全國商會聯合主辦的第十一輪中美工商領袖和前高官對話在華盛頓舉行。

本次對話是中美領導人會晤之後，第一個中方訪美的工商領袖、前高官以及智庫學者代表團。與會代表一致認為，兩國元首在阿根廷會晤，為今後一個時期中美關係指明了方向。健康穩定的中美經貿關係符合兩國和世界的根本利益，推動雙邊關係儘快回到正常軌道，是兩國人民的共同期待。合作始終是中美唯一正確選擇，應登高望遠，繼續加強溝通化解分歧。

中方代表指出，今年是中國改革開放40周年，也是中美簽署《建交公報》40周年，這是兩件同時發生的重大歷史性事件。40年來，中國改革開放取得了舉世矚目的成就，中美關係也獲得了重大發展，雙方應共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。實踐證明，中美合作的收益遠大於對抗，貿易戰不會有真正的贏家，不僅難以解決問題，還會傷及兩國人民乃至全球福祉。

中方代表強調，期待雙方經貿團隊加快落實元首會晤達成的共識，達成互利雙贏的具體協定。對於智慧財產權保護、技術合作、國有企業地位、市場化改革、產業補貼等認知上的分歧，應認真梳理並加快解決，這考驗著雙方的智慧和行動力。雙方應相向而行，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新格局，回歸中美經貿關係正常軌道。

美方代表對美中兩國元首會晤給予積極評價。美方代表認為，當前應避免美中關係惡化變得不可修復，避免貿易衝突繼續升級，雙方應積極努力消除一些顯在的和潛在的緊張因素。美國工商界和有識之士支持加強與中國繼續深化合作，重視中美建交40年來之不易取得的成果，期待接下來的談判和磋商取得實質性成果。美方代表還指出，兩國應該尋找有共同利益的合作領域，進一步推進市場開放。

會後，雙方就對話達成的共識發表了聯合聲明。中美工商領袖和前高官對話以凝聚雙方共識、加強戰略互信，發展健康、穩定、可持續的中美關係為使命，旨在搭建中美工商領袖、前高官及智庫學者之間溝通交流平臺，是重要的第二軌道交流機制。中國國際經濟交流中心理事長曾培炎和美國全國商會會長湯瑪斯·多諾霍以及中美兩國工商領袖、政府前高官及專家學者30餘名代表參加了對話。

(旺報 )