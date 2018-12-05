因應中國假訊息 賴揆：應加強心防和精神教育

2018年12月05日 19:12 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院動員會報107年度會議」時表示，因應中國假訊息、滲透及各項統戰等威脅，全民國防精神動員應不受限於傳統戰爭作為，必須要加強心防和精神教育內涵，使國人具有危機意識，才能守護台灣民主，讓全民在台灣的土地安居樂業。

賴揆指出，動員任務在於平時累積總體戰力，支援災害防救；戰時則統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難需求，是持續性且不容鬆懈的工作，更需要各級政府機關與國軍相互協調合作。

賴揆表示，今年我國發生「0206花蓮地震」及「0823熱帶低壓挾帶豪大雨」等重大災害，在中央與地方通力合作，以及國軍積極投入救災下，於最短時間完成復原工作，使民眾生命財產損失降到最低，均為平時努力的成果，也是動員整備的具體驗證。賴院長特別感謝各單位近一年來在動員各項工作的付出與辛勞。

針對教育部「全民國防精神動員推動成效」報告，賴揆指出，為強化全民國防意識，請各部會持續加強運用各項傳播通路，發揮政策議題文宣效果，並統合政府及民間傳播媒體力量，建立緊急危難或戰時溝通管道，確保新聞的正確性。

賴揆指示教育部針對全民國防教育推動過程中，其他會影響國防安全的狀況也要研擬計畫，讓學校師生瞭解。

賴揆在聽取行政院動員會報秘書室所提年度工作報告後表示，動員準備必須與時俱進，相關報告所提出策進重點，包括動員計畫時程調整、強化民防團隊及後輔組織運用、檢討編管品項、強化跨部會動員訓練等，請各單位積極配合辦理。

針對財政部「戰費籌措整備作為」報告，賴揆指出，國家財力動員準備及經費籌措至關重要，請財政部持續精進戰費籌措作為，運用多元靈活財政方法寬籌戰費，以利提高應變能力，支應作戰緊急需求。

賴揆也請各部會及各直轄巿、縣市政府，就動員準備階段審慎評估戰時可能的必要支出，提供財力動員機關預為規劃增籌財源。

(中時 )