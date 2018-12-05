好溫馨！俄戰車「三代同堂」極地競速

為了紀念T-34戰車設計師誕辰120周年，俄羅斯戰車製造商安排該廠出產的T-34、T-72和T-90戰車同場在零下20度的極地競技。（來源：Uralvagonzavod）

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中時電子報

為了紀念T-34戰車設計師誕辰120周年，俄羅斯戰車製造商舉辦一場另類的競賽─安排該廠出產的T-34、T-72和T-90戰車同場在零下20度的極地競技，成了「祖孫三代」同場競賽的難得畫面。

為了紀念T-34戰車設計師誕辰120周年，俄羅斯戰車製造商安排該廠出產的T-34、T-72和T-90戰車同場在零下20度的極地競技。

根據俄羅斯衛星社（Sputnik）3日報導，為了紀念T-34戰車設計師哈伊爾科什金（Mikhail Koshkin）誕辰120周年，烏拉爾車輛製造廠（Uralvagonzavod）特別安排二戰時期的T-34、冷戰中期的T-72，以及1995年出產的T-90同場競技。俄羅斯前國防部裝甲總局局長謝爾蓋梅耶夫（Alexander Potapov）表示，科什金的戰車設計影響後續深遠，且當時出產的T-34可謂是二戰時期最好的戰車之一，至今仍在很多國家服役。

T-34、T-72和T-90三輛戰車都是俄羅斯戰車製造商的代表作。T-34是當時蘇聯最出名的戰車，也是二戰時期知名度最高的戰車之一，曾出現在50多個國家的軍隊中，它的適應地形能力與機動性，為許多專家所認可；T-72戰車也曾遠銷30多個國家；如今T-90作為俄羅斯軍火商的招牌，也正延續前輩的輝煌，目前已有十多國簽下訂單。

報導指出，這次競技正值2018埃及防務展（EDEX）開幕當天，埃及作為最早採購T-34坦克的阿拉伯國家，烏拉爾車輛製造廠也參加了防務展，這樣的安排也有另類推銷的意味。

(中時電子報)

文章來源：Tank Race at -20Cº: Uralvagonzavod Pays Homage to Its Eminent Tank Inventor

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