王建民被要求退休一字回應 談家人：盡量彌補

2018年12月05日 18:49 中時 林志勳

旅美投手王建民和導演陳惟揚5日出席《後勁：王建民》映後活動。（牽猴子整合行銷提供）

入圍今年金馬獎最佳紀錄片，記錄旅美投手王建民不為人知奮鬥過程的《後勁：王建民》5日舉辦媒體試片，導演陳惟揚和王建民受訪。紀錄片拍攝時，王建民遭逢生涯低潮，本身也是棒球迷的陳惟揚透露，個性害羞內向的王建民原本不想被拍，透過經紀人幫忙說服，才以「讓這段奮鬥史傳承下去」的概念打動王建民。王建民靦腆分享第一次看到電影的感覺說：「看到自己被放那麼大，那麼多人看，不太習慣。」

王建民談到未來棒球路，表示自己手痛時就想「乾脆退休好了」，但是感覺狀況好「又想投下去」。片中王建民的母親心疼他，要他退休，他僅回了「喔」，表示從來沒有決定要退休，心中還是想繼續投下去，被問有沒有可能回到台灣打職棒，他表示目前就是擔任教練，將自己所學傳承給年輕球員，未來是否重返投手丘還沒決定。

《後勁：王建民》也紀錄王建民鮮少公開的家庭生活，他和老婆吳嘉姈、兩個兒子聚少離多，吳嘉姈說，王建民每次「上班」總要200多天，整個球季結束才能「下班」。王建民表示自己錯過很多兒子的成長過程，「他幼兒園的表演，我都沒有辦法到，彌補心態吧，有時候知道是不對的，但就想說兒子要什麼，就盡量彌補他。」片中王建民為兒子理髮，看得出父子情深，王笑說，兒子不喜歡給別人理髮，自己球季初要前往球隊報到前會幫兒子理，「他知道理完頭髮，就要到球季中才會見到爸爸，每次理髮都會難過會哭。」平時木訥的王建民會以「鬥雞眼」逗弄兒子，他說，現在兒子也學會「鬥雞眼」了。

片中有家人朋友和教練對他的評價與期許，感人催淚，王建民說：「看電影的時候，沒有真的哭出來，但是因為影片，才知道教練對我好的用意，他們擔心我一個人在那邊（美國）過得不好。」《後勁：王建民》14日在台上映。

(中時 )