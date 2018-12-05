《步步》八爺和楊紫瓊變「姊弟」 驚訝直呼：世界很寬廣！

鄭嘉穎趁拍戲空檔特別和楊紫瓊談天。（華映提供）

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電影《葉問外傳：張天志》中，以《步步驚心》大紅的鄭嘉穎一返「八賢王」的正派形象，在片中演出不甘隱於姊姊楊紫瓊身後的黑幫少爺，是個性爆衝的大反派，雖然在電影中以槍為武器，但仍不小心被踢到拉傷頸部，讓他大呼：「我以前拍得打戲，跟這次比起來全是花拳繡腿吧！」

港星鄭嘉穎近來喜事連連，不但8月娶回香港小姐美嬌娘，更宣傳即將當爸爸，也帶旺事業運，這次他推出的新作，有趣的是，這回他是和影壇的「八爺」袁和平導演合作，他表示第一次與袁和平合作，感到非常興奮，「我以前也拍過不少動作場面，但跟八爺設計的畫面比起來，可說是花拳繡腿。導演每一個鏡頭都精雕細琢，要求非常高。」

為培養姊弟間默契，鄭嘉穎趁拍戲空檔特別和楊紫瓊談天，他自嘲和楊紫瓊講話突然覺得世界好大，「像是我問她在忙些什麼，她笑回《Star Wars》（星際大戰），讓我忍不住很想問她光劍是不是真的會發光，但又覺得自己問這題很白痴。」

鄭嘉穎還問她成了馬來西亞拿督有什麼不同，「她又回我說那只是個爵位，做生意方便一點，但她說自己沒興趣做生意，讓我又接不下去了。」接著楊紫瓊也分享住在巴黎，讓鄭嘉穎笑說：「我真的死心了，這些話題我可能又接不下去，世界很寬廣啊！我還是專心準備演出的狀態就好。」該片12月26日上映。

(中時 )

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