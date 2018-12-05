民進黨中執會砲轟行政院 執委：人民討厭你 你卻一直做人民討厭的事

2018年12月05日 18:58 中時 曾薏蘋

民進黨召開敗選後第一次中執會，據了解，今天會議一開始，與會者不分派系砲聲隆隆，萬箭齊發指向行政部門多項政策；據轉述，謝系林耀文會中更直言，「我們今天開完會，告訴社會什麼？人民就是討厭你，你卻一直在做人民討厭的事，行政院幕僚都在做ＳＯＰ的事。」

據轉述，列席的行政院秘書長卓榮泰一開始針對敗選後，行政院在12月1日就已做了檢討，換三個部長；結果此話一出，謝系林耀文忍不住說，這是對人民要有交代，大家都要看府院黨怎麼做了什麼，人民不是認為你們不能做錯，但要認錯，換了部長還是要認錯，不然換了多少人也沒有用，重點是要做什麼？

民進黨今中執會，原本開會議題都是針對補選等選舉相關事宜，因此會議一開始，就有與會者認為，今天會議不應該讓外界認為，民進黨只會談選舉，因此會中，不分派系，把這幾天的怨氣一股腦全部宣洩出來。

據轉述，列席的行政院秘書長卓榮泰進行政院報告時，與會執委從外勞、台商回流、稅制、綠能等多項議題萬箭齊發；最後代理黨主席林右昌表示，大家都意見都很寶貴，最後由桃園市長鄭文燦提案，等未來新的黨主席產生後，來開場「執政興革會議」，卓才勉強脫身。

據轉述，會議開始，綠色友誼陳勝宏率先發難，政府正在推新南向，執行上很多沒有落實，很多問題反映，但中央都沒有察覺。綠色友誼許西彬也反映，現在台商回流，卻又找無土地、人？

台鹽董事長陳啟昱發言時則提到綠能；他說，政府在節電政府要做啥，農委會地都沒去做變更；台鹽願意配合綠能政策，但農委會遲遲不核准。

正國會陳茂松則質疑，煙捐調漲，南部人反映一包煙太貴；蔡英文總統日前說的，盼黨內檢討不要針對同志，直言「要檢討就是要檢討同志阿」。

謝系林耀文則說，舉日本首相安倍兩次執政，從大政府小企業，變成小政府大政府為例，也提到，修法營業稅提高到20%，強迫分配盈餘，都是問題。海派王定宇認為。國民黨時代修法造成的土地增值稅調漲，造成民怨；連林右昌也坦言，如果照行政官員送上來的版本執行，一樣也完蛋。

與會者會後表示，整個執政團隊「都是口號沒有執政」；不過今天中執會這樣大鳴放大放，感覺很好，沒有任何派系針對對派系提出發言，主席也說，大家都意見都很寶貴。

(中時 )