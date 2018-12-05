客語認證　桃市府6首長取得

市府有多位首長取得客家認證。（甘嘉雯攝）

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市府顧問蔡紫君取得客語認證，她並非客家人。（甘嘉雯攝）

市府開辦各局處首長客語認證班，有不錯成績，包括市府顧問黃世杰、蔡紫君、市府法務局長周春櫻、資訊科技局長陳崗熒、政風處長鄧雅文、民政局長湯蕙禎等多位首長通過客語能力初級認證，其中蔡紫君與鄧雅文都不是客家人，但一起學習也通過考試。

「大概有2/3的課程都在鴨子聽雷吧」，蔡紫君說，她是台中人，後來到宜蘭工作，直到來到桃園才比較有機會跟客家人接觸，「被蔣局長（指前客家事務局長蔣絜安）拉來上課」。

蔡紫君說，她一度覺得客家話比德語難，因為德語有時候還能用英文來猜，但客家話卻不行，「把客語認證當作托福來準備，客家問答最難了」，同班同學還有高材生陳崗熒、客家媳婦周春櫻、模範生鄧雅文等人互相激勵。

「像是買票搭車，初階的就會直接翻，陳崗熒就會用客家話加問65歲敬老票等問題」，鄧雅文就會督促大家，可以利用開車時間聽客文MP3不斷洗腦，到最後，從不懂都懂了，「一次看客家電視台，我竟然聽得懂ㄟ」。

市府5日表揚取得客家認證的首長，除了公務員外，市府也修正通過《桃園市政府鼓勵民眾參加客語能力認證補助作業要點》，針對設籍桃園市的市民，放寬獎勵對象及提高獎勵金核發基準，通過初級認證合格者每名1000元、中級認證合格者每名2000元、中高級認證合格者每名3000元的獎勵金。

(中時 )

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