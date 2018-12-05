《火焰之舞》4度抵台 舞蹈總監透露彩排辛酸史

《火焰之舞》四度來台演出。（寬宏提供）

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《火焰之舞》演員已經抵台，進行排練中。（寬宏提供）

愛爾蘭踢踏舞劇《火焰之舞》4度抵台，將於本周末於林口體育館登場。台灣巡迴演出由舞王首席弟子領軍，率領上百位精銳舞者於4號晚間抵台，休息不到7小時，早上6點就大隊人馬直奔林口體育館進行彩排。舞蹈總監湯姆康寧漢(Tom Cunningham）掛保證表演絕對精彩：「上百位精銳舞者每天不停揮汗排練，一個橋段必須要重覆好幾百次，力求舞步一致，絕對不能有一點差錯！」

康寧漢自18歲即參與《火焰之舞》，他認為這次演出跟以往不同在於，舞蹈編排上特別用心，「舞台、聲光、陣容也是超越歷史的規模，希望帶給台灣觀眾最美好的踏踏舞饗宴。」

他說，《火焰之舞》的故事非常簡單，這齣劇最困難的地方就是要讓百位的舞者舞蹈劃一、絲毫不差，這需要不斷練習，「因為在舞台上差1公分或是1秒鐘都不能夠被接受。」

【火焰之舞】

演出時間、地點：

🔸2018/12/08 (六)PM 2:30/7:30 國立體育大學體育館(林口體育館)

🔸2018/12/09 (日)PM 1:00/4:30 國立體育大學體育館(林口體育館)

🔸2018/12/10 (一)PM 7:30 高雄巨蛋

🔸2018/12/15 (六)PM 7:30 台中戶外圓滿劇場

購票請洽：寬宏售票系統 07-7809900

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