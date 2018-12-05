陳建州出席公益活動　悼嚴凱泰：我們失去一位慈善家！

2018年12月05日 19:06 中時 林淑娟

黑人陳建州出席創世公益活動。（創世基金會）

裕隆集團董事長嚴凱泰3日病逝，享年54歲，熱愛籃球的嚴凱泰旗下除了汽車產業，還有裕隆恐龍籃球隊和台元女子籃球隊，同樣對籃球運動發展不遺餘力的的陳建州（黑人）日前曾發文追思，他5日為創世「第29屆寒士吃飽30尾牙」活動熱身，被問及嚴凱泰辭世，黑人低調但充滿感謝地說：「對他的敬重放在心裡，他幫助過太多人，我們失去一位偉大的慈善家、企業家，籃球界失去一位巨人！」

嚴凱泰在2013年時曾匿名低調買下黑人捐出的林書豪球鞋，當時在唐氏症基金會公益拍賣上以「77萬7777元」售出，黑人原本低調不談，僅說「確實知道買主，但不說了」。不過他私下鬆口：「現在那雙球鞋在裕隆籃球隊的球館。這只是他做的眾多好事其中一件。很多球員、弱勢家庭的醫療補助，甚至喪葬補助，他每次都默默參與公益。」

黑人表示，他個人能力有限，但他身邊這些長輩、大哥，每次看到有人需要幫助就會一起做，台灣就是需要這一把力量。他也感嘆：「生命無常，在離開世界前，要讓世界知道你曾經來過！」

而他與老婆范瑋琪也率先響應「寒士吃飽30尾牙」活動，先認捐20桌拋磚引玉，以每桌5000元計算，夫妻共捐10萬，希望讓弱勢家庭一起在凱道吃尾牙。他說，會號召其他好友共襄盛舉，「其實大家300、500才是關鍵，這樣的力量加起來會感染，可以用集資團購的概念，盡舉手之勞，也讓靈魂升級」。

黑人的好友張柏芝日前傳出生了第三胎，黑人說他也是看了新聞才知道，跟大家一樣震撼，但兩人沒聯絡也沒傳簡訊，他做出抿嘴不語狀，猛搖頭表示：「總不能每件事問不到本人，都問我！」、「別人的事我怎麼知道」。他無奈表示，免得又被講說他是裝熟魔人。

他在TVBS主持《上班這黨事》多年，前一個時段的《食尚玩家》傳出原型態將停播，改版成塊狀節目，還傳有工作人員被資遣。自己經營多項副業的黑人說，當了經營者後，就會知道經營沒那麼容易，必須在每個角色中堅守崗位，他會盡量讓《上班》的士氣不要掉，且之前節目調整時段收視不降反升。而年關將近，他旗下四項副業經營得有聲有色，他坦言跟去年相比有小賺，去年犒賞員工去香港旅遊，今年可能會選擇東南亞國家，也會發約1.5個月的年終獎金。

(中時 )