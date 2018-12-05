同住10多年 這對兄弟卻因為廁所有「這東西」而反目提告

(示意圖/達志影像)

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中時

兄弟反目的原因千百種，但這對兄弟卻因為哥哥在廁所裝針孔拍到弟弟裸體而翻臉提告！和哥哥同住在新北市的沈姓夫妻，意外發現哥哥在浴室裡偷裝針孔，夫妻倆並以精神嚴重受損求償50萬元，但法官勘驗發現只拍到弟弟、但無弟媳的裸體畫面，認為弟媳並未受害，判決哥哥僅應賠弟弟12萬元。

沈男、簡女這對夫妻和沈兄同住已有十多年，今年6月間，簡女在廁所的洗手台下方發現裝有小型竊錄機器，還拍到了先生更衣沐浴的裸體畫面，夫妻商量後不僅搬離哥哥住處，也對哥哥求償50萬元。

簡女表示，雖然他並未遭到大伯竊錄，但因為驚覺到有遭竊錄可能而終日惶恐不安，在焦慮不已下產生憂鬱傾向，夫妻兩人也因此前往精神科診所就診，心理創傷至今尚未痊癒，仍須持續服用藥物治療。

哥哥被活逮偷拍後也爽快承認確有其事，他還表示，弟弟、弟媳和他同住十幾年都沒付房租，兩人的搬家費用不該由他埋單。

法官審理認為，雖然哥哥在和弟弟夫妻共同的廁所裡偷裝竊錄器材，但裡頭只有弟弟裸身畫面，弟媳則未遭竊錄，儘管她聲稱因大伯行為導致精神受到極大痛苦，然並不能證明罹患憂鬱症與大伯偷拍行為間有何因果關係。

雖然哥哥事後表示願賠20萬元，但法官審酌弟弟損害情形後認為不用賠這麼多，酌減後判決哥哥應賠弟弟12萬元。

(中時 )

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