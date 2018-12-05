偷拍女學生洗澡 同校科大男生被逮

2018年12月05日 19:14 中時 林和生

男大生在火災警報器內裝設針孔，被同棟房客識破遭逮。(林和生翻攝)

屏東某科技大學1名國際交換生，5日在校外租屋處使用廁所時，驚見天花板角落被裝設疑似針孔，嚇得報警處理，警方根據錄像內容，找到涉嫌裝設的同棟房客，經指認竟是同校男學生，員警立刻以現行犯逮捕，偵訊後已依妨害祕密罪偵辦。

承辦員警指出，報案的是一名越籍女交換生，與同樣來自越南的女同學在校外承租學生宿舍，因租用的2樓是共用浴廁，上午正準備使用時發現，原本空蕩蕩的天花板角落，突然被裝設疑似火災警報器的物件，靠近一看，竟然還有微型鏡頭，嚇得她趕緊報警。

警方獲報到場察看，拆裝後確定內含針孔攝影機，裡頭記憶體有段約20分鐘長拍攝影片，員警循線找到同棟裝設的22歲葉姓男房客，自知無法卸責，他坦承是因好奇裝設。

葉男強調，並沒有特定拍攝對象，且剛裝設不久就被發現，經追查發現，他與被害女學生就讀同所學校，雖沒有深交卻互相認識；女學生得知後心情明顯受到影響，校方也緊急介入進行後續輔導。

校方指出，葉姓學生來自單親家庭，個性內向木訥，因一時失慮而觸法，整起事件已通報教育部並啟動性平機制，而此罪屬於告訴乃論，未來若受害學生需要調解或堅持提告，學校方面都會給予必要協助。

(中時 )