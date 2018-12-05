國保費率明年調至9％ 321萬人受影響

2018年12月05日 19:10 中時 林周義

國民年金保險費率明年調漲！衛福部社會保險司今（5日）公布，明年起，國保費率將由8.5%調整為9%，預計321萬人受影響。社保司司長商東福表示，每人每月將增加28元至55元自付保費，政府補助保費則增加36元至91元。

依照《國民年金法》第10條，國民年金保險開辦時，第一年費率為6.5%，第三年調高0.5%，之後每兩年調高0.5%至12%。若基金餘額足以支付未來20年的保險給付，就不需調高費率。

根據國保財務精算結果，若不調整費率，基金餘額將在2048年無法應付當年給付；若每兩年調整0.5%至12%，則會在2052年無法應付當年給付。因此社保司將保險費率應調高0.5%，由8.5%調整至9%，預計每年增加約19億元的收入，將全數用以被保險人的未來保險給付。

一般戶的保費，政府補助40%；至於身心障礙者、經濟弱勢者，則補助55％、70％或100％。由此推估，非全額補助者，每人每月將增加28元至55元的自付保費，及36元至91元的政府補助保費。

商東福表示，民眾若無法負擔保險費，可向戶籍地的直轄市、縣市政府申請低收入戶，或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有相關疑問，可撥打國民年金諮詢專線電話02－23961266轉6066，瞭解詳情。

(中時 )