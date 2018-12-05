核一除役環評 專案小組明再次審查

2018年12月05日 19:09 中時 廖德修

環保署明（6）日下午召開核一廠除役環評第2次專案小組初審會議，環保署表示，台電須針對上次會議環評委員的質疑做說明，包括核燃料移除貯存，廢棄物處理，與當地民眾溝通，風險災害防救措施，海洋生態與在地文資保存等。按程序，專案小組通過才能送委員會（環評大會）審查，再通過才算完成環評程序。

核燃料的部分，台電提出的乾貯設施預計分兩期，第1期室外露天乾貯場已完成，但新北市府遲不發水保執照而無法使用，第2期則尚未興建，總數7400束的核燃料棒都在反應爐和燃料池中。而當地民眾對乾貯設施亦有疑慮，擔心核廢料賴著不走，要求台電先找到最終處理場址。

除了核燃料棒，目前還有6.5萬桶低階核廢料，需要新設焚化爐、固化設施進行減容處理。將來拆廠後預估會產生2.6萬噸廢棄設備、5.3萬噸廢鋼材及3千噸廢電纜，合計8.2萬噸的廢棄物要如何證明沒有輻射疑慮，甚至處理後再利用，專案小組與環保署也都有質疑，並要求台電再說明。

環團今（5）日先召開記者會反對目前的室外乾貯設施，認為若遭土石流、天災侵襲，恐怕會有危險。而核一廠除了反應爐、汽機房，還有廣闊的腹地，建議可先拆除輔助設施，做為核燃料的乾貯場，暫放2、30年相對較安全，等最終場址找到並建置完成後再遷移。

原能會則表示，環保署審核通過核一廠除役計畫環境影響說明書後，原能會即可依法核發除役許可，讓台電在25年內完成電廠除役工作。而在環評通過前，台電仍須維持機組的安全，原能會則隨時監控。

(中時 )