未蓋先轟動！「台中之鑽」勇奪國際建築雙獎

日前才開工的台中商銀總部「台中之鑽」接連奪下WAF與MIPIM雙首獎，創台灣首例。（余曉嵐建築師事務所提供）

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日前才開工的台中商銀總部「台中之鑽」接連奪下WAF與MIPIM雙首獎，創台灣首例。（余曉嵐建築師事務所提供）

由余曉嵐建築師事務所與英國凱達設計公司總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，繼日前榮獲法國MIPIM「未來高層建築類首獎」首獎，近日又奪下有建築界奧斯卡獎之稱的世界建築嘉年華大獎（WAF）「未來商業綜合項目類」首獎。創下台灣尚未興建完成的商業大樓即接連獲國際建築雙獎的紀錄。

位於台中市七期市政路、河南路口的「台中之鑽」號稱是中台灣未來新地標，今年10月才開工，預計2022年完工。此建築創下多項台灣建築新紀錄，包括深達10層樓的地下室設計、以2座三角形雙塔造型組成的外觀及透明的空中走廊、挑出大樓而懸空的游泳池，種種創意都挑戰建築新視野。

余曉嵐建築師事務所指出，此建築以漢字的「中」為設計理念，呼應「台中商銀」意涵、且有聚寶盆的發想，外觀以水晶玻璃體鑲嵌綠翡翠的視覺呈現、展現珠光閃耀的寶石意象，特別的是，以分開的雙塔建築、中間透過垂直空間銜接，避免視覺上的堆疊效果。

值得一提的是，「台中之鑽」以38層樓的設計、卻與一般大樓50樓同樣高度，頂樓規畫為觀景台，6米的游泳池懸空於14樓，挑戰視覺新體驗，而雙塔中間則設計6個「漂浮」的透明盒子，藉由錯落式植生牆與種樹方式呈現綠意景觀，獲國際組織評選為2018全球最優異的摩天大樓案。

欣穎、創新的設計，「台中之鑽」還沒蓋就轟動，參加第11屆世界建築嘉年華大獎，與來自世界57個國家、共535件設計案競爭，經135位來自各國建築師組成的評審團評選，奪下有建築界奧斯卡獎之稱的WAF「未來商業綜合項目類」首獎。

「要蓋出超級摩天大樓，需要天時地利與人和！」余曉嵐說，包括台中商銀與台中市政府都對此案幫忙很多，「台中之鑽」奪下WAF與MIPIM雙首獎，雖創下台灣紀錄，也是很大的壓力。

(中時 )

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