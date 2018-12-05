天王天后御用團隊打造「北流」主視覺及前導片

2018年12月05日 19:28 中時 洪秀瑛

臺北市政府文化局局長鍾永豐（左起）、 影像統籌導演陳奕仁、臺北市副市長陳景峻、北流CIS設計師方序中、動畫統籌導演邱煥升、文化部影視及流行音樂發展司副司長王志錚。(粘耿豪攝)

由文化部出資、臺北市政府興建營運的「臺北流行音樂中心」5日舉行主視覺暨前導影片公布記者會，文化部影視及流行音樂發展司副司長王志錚、臺北市副市長陳景峻及主視覺設計師方序中、影像統籌導演陳奕仁、動畫統籌導演邱煥升等出席，宣告亞洲華語流行音樂新地標將誕生。

主視覺設計師方序中曾多次擔任金鐘、金馬等「三金」典禮視覺，4度入圍金曲獎最佳專輯包裝獎，熟悉流行音樂潮流及設計思維，他表示，北流視覺設計靈感發想來自於音樂與北流場館、環境的結合，四個幾何形體各有不同意義象徵。播放鍵代表北流產業區，象徵「未來、前進」，因為未知是創造的動力；暫停鍵則代表「當下、延伸」的表演廳，每一刻都是經典的永恆；錄音鍵是「過去、起點」的文化館，透過綜觀華語流行音樂史的常設展及跨界、潮流的特展，展現回憶是為了傳承延續之概念。

方序中表示：「在設計師的想像裡，音樂是這個世界上最自由奔放的創作方式，也是需要互相激盪才能產出的巨大能量。此次的設計延續音樂與人的關係，試圖創作出一個『不設限』、『不受控』、『不斷進化中』的 logo，透過三個圖形的不斷碰撞與再進化，持續創造出更多可能。」同時也傳達北流不設限，開啟國內流行音樂無限精采的決心。

影片動畫由導演邱煥升統籌國內演唱會影像製作團隊，包括張惠妹、五月天等天王天后御用團隊；場館形象影片由導演陳奕仁及仙草影像團隊負責拍攝，陳奕仁帶領的團隊曾獲多項國際獎項及金曲金馬肯定，多次為蔡依林、S.H.E等知名天王天后製作MV。

北流中心是首座以流行音樂主題創建的複合型園區，歷經近10年計畫及興建，預定明年第4季表演廳將開放試營運。北流行音樂中心有3個場館，包含容納6000人專屬流行音樂演出的中大型表演廳、以主題策展方式呈現的「流行音樂文化館」、以培育臺灣年輕音樂人才為目標的「產業區」，盼帶起台灣華語流行音樂動能，成為「音樂正中心」。

(中時 )