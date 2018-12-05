小英堅持改革方向沒有錯!？ 苦苓提出「蠻幹」建議

總統蔡英文。(中時資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗，重創執政威信，總統蔡英文辭去兼任的民進黨主席以示負責，之後發表《給黨員的一封信》表示，「我們走在正確的道路上，但是....社會大眾有沒有跟上」。對此，作家苦苓無視這次公投展現的民意，竟向蔡英文提議：「在剩下來的兩年內，把同婚立法、非核家園等等...通通強力完成，等待歷史的評價」，蠻幹想法令人驚訝。

苦苓今天在臉書以《有話就說》為題表示，小英總統堅持「改革的方向沒有錯」、「只是人民跟不上」，那就乾脆下定決心，在剩下來的兩年內，把還沒有完成的改革，例如勞工年金、司法改革、同婚立法、非核家園、轉型正義等等…通通強力完成。

苦苓建議蔡英文用這些改革完成自己的「階段性使命」，宣布不再競選連任總統，等待歷史的評價:看人民會終於幡然悔悟、回頭重新支持民進黨？還是把民進黨埋葬在歷史的灰燼中？

苦苓認為，不管怎麼樣，蔡英文都會得到她應有的歷史定位，比起現在的困獸猶鬥、垂死掙扎，應該是好得多了。

但同婚立法、非核家園等議題在這次「愛家」、「以核養綠」公投已遭民意反對，公投是全民意志的展現，有人甚至主張效力超越憲法。如果，蔡英文無視公投結果蠻幹到底，必然引爆政局更大動盪。網友亦不認同苦苓建議表示，「先改革小英、改革民進黨再說！」、「 她會變成第一個被罷免的總統」、「不可能的，因為小英可以不連任，但民進黨的立委都想連任！」、「問題是她真那麼有能力及遠見！？還是又在講幹話唬弄百姓？」。

(中時電子報)

苦苓臉書
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