不瘋魔不成活！張國榮入戲程蝶衣 遭「玻璃割肉」依然忘我

2018年12月05日 19:27 中時 徐桐炘

張國榮曾因入戲太深而痛哭不止，至今仍讓名導陳凱歌難以忘懷。（甲上提供）

經典電影《霸王別姬》將於14日推出「25周年數位修復版」，全新預告和海報一曝光就有近50萬人觀看、上萬個按讚數及分享，足以證明該片魅力，據悉，當年拍攝時，靈魂人物「哥哥」張國榮曾因入戲太深，在導演喊卡後仍痛哭不已，甚至頂著33度高溫身著京劇行頭和臉譜，在熊熊烈火堆前一連拍了三天都不喊累，在電影殺青後更生了場大病，連當時去探班的法國傳奇影后伊莎貝雨蓓都忍不住讚嘆：「太棒的演員，太棒的電影！」

張國榮對電影的熱情與追求完美正好和角色「程蝶衣」如出一轍，當年在拍「程蝶衣」戒菸癮的橋段時，導演陳凱歌拍了一次後就覺得OK，但張國榮卻不滿意而堅持要重拍，開拍後張國榮拿了棍子發了瘋似的邊哭叫邊亂砸，而張豐毅則緊緊抱住他，當下全劇組都被震懾住了。

陳凱歌表示：「那不是菸癮犯了，那是人在眼前他卻愛不得的極度痛苦，也是他對命運不公奮力抵抗的模樣。」在陳凱歌喊卡之後，張國榮卻因太入戲而痛哭不止，還被碎玻璃硬生生劃掉手指上一塊肉，但張國榮卻笑著說：「這次終於拍好了。」讓陳凱歌難以忘懷。

金獎影帝張豐毅也表示初見張國榮便覺得唯有他才能詮釋《霸王別姬》，他回憶拍攝當時，他們兩人頂著33度高溫，穿上霸王和虞姬所有行頭、畫上臉譜，在一座大火堆前詮釋一場激烈衝突戲，一連演了三天，戲殺青後張國榮生了一場大病，但他在過程中卻一句怨言也沒有，只關心自己有沒有演好，敬業態度讓全劇組都留下深刻印象。

(中時 )