防非洲豬瘟網購入台 農委會與電商組「防疫聯盟」

2018年12月05日 19:42 旺報 賴志昶

大陸自8月在遼寧瀋陽發生非洲豬瘟疫情以來，至4日已擴及21省市區，達85案例。為防堵每一可能讓疫病入侵之管道，政府積極與各電商平臺溝通聯繫。行政院農業委員與各平臺取得防疫共識，5日聯合樂購蝦皮、奇摩拍賣、露天、PChome等電商及中華民國無店面零售商業同業公會建立「非洲豬瘟防疫聯盟」，顯示積極防疫決心。

農委會指出，為防堵每一可能讓疫病入侵之管道，政府除針對運送網購物品的快遞貨物加強X光機檢查及檢疫犬偵測，並積極與各電商平臺及中華民國無店面零售商業同業公會溝通聯繫，取得建立長久性共同防疫聯盟之共識，以阻絕非洲豬瘟及其他動植物疫病蟲害藉由網購快遞貨品及國際郵包管道入侵。

農委會表示，自非洲豬瘟議題於網路與媒體開始發酵，各大電商平臺亦陸續主動配合政策辦理：包括淘寶臺灣分公司建置禁止輸入我國之動植物清單，透過篩檢地址阻斷下單之屏蔽措施，並於淘寶臉書粉絲專頁公告提醒用戶避免購買相關產品；樂購蝦皮、奇摩拍賣、露天及PChome等電商平臺主動聲明下架販售之疫區肉製品及加強清查過濾賣家之產品。

農委會11月20日也拜會無店面零售商業同業公會，請其轉知會員持續配合網站不得買賣疫區豬肉相關產品之規定，並將防疫相關訊息公告於網站。

農委會強調，民眾透過網路平臺購買疫區肉類產品，經查獲將依違反動物傳染病防治條例移送法辦，可處7年以下有期徒刑或併科新臺幣3百萬元以下罰金，或處5萬元以上100萬元以下罰鍰，罰則相當重，消費者切勿以身試法。

農委會再次提醒，全民防疫人人有責，若民眾發現有人違法販售疫區肉品，可撥打0800-039-131主動檢舉，最高檢舉獎金為500萬元，共同為維護臺灣農畜產業安全盡一份心力！

(旺報 )