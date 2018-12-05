六甲國中學子走進監獄 唱歌、朗誦新詩暖化獄友

2018年12月05日 19:43 中時 李其樺

六甲國中27名學子5日上午來到台南第二監獄舉辦關懷活動，學子演出行動劇讓獄友觀賞。（李其樺攝）

台南市六甲國中5日上午來到台南第二監獄進行關懷活動，學生除了以台語介紹六甲在地文化，並進行新詩朗誦，270獄友在學子帶領下共同唱歌同歡，氣氛和諧歡樂。校方表示，期許學生藉公益服務培養為社會付出的責任感，也能對獄友產生正面影響。

今天上午六甲國中25名學生造訪台南第二監獄，以台語介紹六甲在地文化、進行新詩朗誦，並用英語表演諾貝爾和平獎馬拉拉的故事。其中，在六甲國中服務3個月的德國志工，除了介紹德國風土民情，並帶著270名獄友學唱德文生日快樂歌，現場氣氛歡樂，充滿了濃郁的異國風。

六甲國中校長黃添勇表示，六甲國中去年首度應邀來到台南市第二監獄舉辦關懷活動，本次為第二度舉辦關懷活動，包括美聲社、讀劇社同學參加，藉公益服務提供學生展現才能和自信機會，同時藉由由表演，向受刑人傳達正面的教化意義，助人也助己。

獄方表示，去年有受刑人服刑完畢後，沒有立刻搭車回家，卻專程到六甲恆安宮參拜媽祖，就是因為在獄中聽到六甲國中學生介紹六甲的在地文化，因而牽起造訪媽祖廟的因緣；希望今年的開啟國際視野主題，能再對受刑人有正面的影響。

(中時 )