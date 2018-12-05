金門》立委補選戰雲密布 楊應雄動向受矚目

2018年12月05日 19:45 中時 李金生

楊應雄2年前參選立委，前立委陳清寶（右）到場加油打氣。（本報資料照片．李金生攝）

楊鎮浯（右二）當選金門縣長，楊應雄（左一）和縣黨部主委林芳旋（右一）出力甚多。（李金生攝）

金門立委補選，各路人馬整軍備戰，國民黨內競爭激烈，縣黨部今（5）日表示，12月11日以前受理登記，再由黨中央協調產生人選，期待在團結、和諧下贏得勝選。前立委楊應雄是否再披戰袍，受到各方矚目。

金門立委楊鎮浯當選下任縣長，空缺將進行補選，國民黨內可能參加角逐者有前立委楊應雄、縣議長洪麗萍、縣議員陳玉珍、金寧鄉代李正騰和金湖鎮代陳向鑫等人。另已退出民進黨的縣議員陳滄江及因違紀為無黨籍縣長陳福海助選，遭國民黨停權2年的金湖鎮長蔡西湖也已表態參選。

國民黨縣黨部主委林芳旋指出，黨中央已訂定補選候選人徵召辦法，有意參選的黨員應在12月11日前到縣黨部登記，以利中央協調推出人選，必要時得以民意調查結果作為建議徵召提名的依據，黨員未獲徵召提名者，不得自行參選，違者以黨紀議處。

由於補選立委的任期不到1年，國民黨屬意由前立委楊應雄再披戰袍，鄉親也普遍認為有國會問政經驗者優先，連日來不斷「勸進」，期待他回到立法院再為金門發聲。

楊應雄則表示，打拚為家鄉奉獻心力，一直是他堅持的初衷，目前正審慎考慮中。

(中時 )