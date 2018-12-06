大葉大學休閒系「彭祖體驗」學習同理心

2018年12月06日 07:14 中時 鐘武達

大葉學生戴上特殊眼鏡體驗視力退化的感受。（鐘武達攝）

大葉大學休閒事業管理學系為讓學生學習將心比心的待人處事態度，助理教授謝佩伶特別利用「遊戲設計與帶領」課程與弘道老人福利基金會合作舉辦「彭祖體驗」活動，讓學生透過體驗銀髮族的生活，培養同理心。

謝佩伶表示，設計活動不只是要考慮教育性 、趣味性，更要考量適不適合參與者，弘道老人福利基金會的「彭祖體驗包」，學生透過道具穿戴身歷其境感受年紀增加、生理退化的不便，進而養成同理心，學會換位思考，另一方面，透過與長輩志工的互動，提供與長輩交流的機會，讓學生更了解銀髮族的需求。

休閒系大4生張崇瑜是活動的關主，他說，「彭祖體驗」有3道關卡，先是穿戴上特殊的裝備爬樓梯，體驗駝背、膝蓋無力的行動困難；接著戴上黃色色膜的眼罩觀看門診單等文件感受老年人視力退化的問題；還有，戴上手套再拿筷子夾出盤子裡的豆子，模擬關節退化的不便。

不少學生完成3道關卡的體驗，直呼「原來老了是這種感覺」，還說，自己不希望變老，也更能體會長輩的辛苦。休閒系1年級學生王靖淳說，經過「彭祖體驗」，深刻感覺到長者生理退化，造成的生活不便，讓他們更能站在長輩的角度思考，也更願意去幫助需要幫助的人。

(中時 )