鍾承翰《最佳》正義騎士 天心誇最佳暖男

2018年12月05日 19:48 中時 洪秀瑛

製作人陳慧玲（左起）、鍾承翰、天心、溫昇豪今參加新加坡市場展。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

溫昇豪與天心飾演夫妻。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

天心與鍾承翰。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

海報曝光。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

製作人陳慧玲今帶中天、華視《最佳利益》演員天心、鍾承翰、溫昇豪到新加坡參加「影匯市場展」，曾以新加坡建國50周年歷史大戲《星月傳奇》入圍國際艾美獎最佳男演員的溫昇豪，一下飛機就受到粉絲熱情接機。

溫昇豪在《最佳利益》與天心演夫妻，飾演個性嚴謹、不苟言笑的檢察官。問到劇中最大挑戰？溫昇豪說，「這個角色其實就是一個野心家，外表是一個給人穩重可靠的檢察官，但內心卻藏著巨大的野心，也因為藏的很深因此會讓故事更加曲折好看，這也是這個角色很迷人之處。」

天心一襲黑色套裝，一到場就是全場的焦點，被訪問到拍完《最佳利益》律政劇有沒有什麼收穫？天心表示：「以前我就是一個非黑即白的個性，但是在當我飾演方箏這個角色，發現每個事件都有很多不同視角，也讓我知道這個世界上沒有絕對好的壞人，也沒有絕對壞的壞人，也許看事情的角度會學習盡量去找到事件平衡點，這對我看事情的角度，不再是這樣單方面也不那麼絕對，是一個很大的成長。」

天心被問如何可以將角色詮釋到位，天心笑說，「角色的詮釋對她而言向來都不是問題，因為劇中有許多法條，並非一般的台詞，因此花許多時間將『法條』可以很有氣勢的唸出，真的需要下功夫，但最讓我感謝的還是製作人與導演的信任」。

天心與溫昇豪、鍾承翰都不是第一次合作，因此在劇中搭擋默契很好，在劇中與天心有很多對手戲的鍾承翰，被天心誇是個大暖男。雖然一開場不對盤的兩人常衝突，但在拍戲的過程，天心印象深刻的說，「記得有一次在豔陽下，鍾承翰就在後面用身體幫忙遮陽，貼心的舉動讓人印象深刻」。

在前導宣傳海報上，鍾承翰的影子代表「正義騎士」，如同在劇中菜鳥律師陳博昀（鍾承翰 飾演）個性直率、單純，具有強烈正義感，擁有 超人的耐力，不到最後一刻絕不放手。如同騎士般的精神。而現實生活也真的是一位溫柔體貼的騎士。

製作人陳慧玲表示，「其實我很希望台灣能夠製作更多不同類型的戲，在歐美、韓國、日本等地皆有具代表性的律政劇，我們希望以台灣律政就地取材，除了透過律師職人律政元素、在每個案件上的推理以及呈現出律師社會責任，良心和道德，體現了現下的社會現象，引人深思成了一大看點。《最佳利益》給了我們另外的視角去認識法律，不管是為了正義，還是為了結果不擇手段，在其中都會帶給觀眾不同感受」。

陳慧玲指出，拍攝律政劇最大的困難是找到對演員、有好的場景、好的導演與團隊、好的劇本來說好這個故事，「當這三位演員出現在我面前的時候，我就知道這角色是非他們莫屬的。這次我們就是想打造有別以往的電視劇或影集新風貌，從開場的第一刻起，伴隨著劇情的展開和故事的延續，每集呈現信息量極大、節奏明快、毫不拖泥帶水，借鏡美劇規格，發展類型劇的新規格」。

(中時 )