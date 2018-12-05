侯佩岑10億粉鑽上身 散發奢華浪漫粉紅泡泡

侯佩岑出席ALUXE亞立詩浪漫粉紅鑽婚戒展，佩戴5.5億粉鑽戒指和3.7億粉鑽手環。（ALUXE提供）

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亞立詩ALUXE舉辦浪漫粉紅鑽婚戒展，橢圓形橙粉紅鑽戒，11.05克拉，約2.38億元。（ALUXE提供）
亞立詩ALUXE舉辦浪漫粉紅鑽婚戒展，雷地恩車工濃彩紫粉鑽戒指，8.51克拉，約5.5億元。（ALUXE提供）

網購逐漸普及，上網購買鑽石已蔚為風氣，但以網路起家的亞立詩（ALUXE）則逆向操作轉戰實體通路，不僅在大安區成立旗艦店，還在店內舉辦「浪漫粉紅鑽婚戒展」，邀請幸福人妻侯佩岑以一襲粉紅禮服搭戴近十億的粉鑽戒指和手環出席盛會，展場頓時充滿浪漫奢華的粉紅泡泡。

侯佩岑這襲粉紅曳地禮服，讓人聯想起瑪麗蓮夢露在電影《紳士愛美女》中高歌「鑽石是女人最好的朋友」的經典造型，呼應展場陳列要價逾30億元的頂級粉紅鑽和罕見紅鑽珠寶作品，更添話題。

侯佩岑佩戴展場上最貴的兩件作品，一是8.51克拉的雷地恩車工濃彩紫粉鑽戒指，要價近5.5億，由於市面上超過8克拉的濃彩粉鑽相當少見，全世界數量不超過25顆，近來粉鑽在拍賣會上屢創新高。另一件則是雷地恩車工濃彩粉鑽手環，鑲嵌兩顆逾2克拉的粉紅鑽和38顆總重達39.83克拉的白鑽，總價約3.7億。

ALUXE亞立詩浪漫粉紅鑽婚戒展即起展至12月9日，需透過電話預約，12月10日至31日凡購買0.4克拉以上的鑽戒，即可獲贈要價1萬元的粉紅鑽一顆。

(中時 )

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