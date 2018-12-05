曾之喬自認不浪漫 人生沒一定要結婚

曾之喬很有自我主見。（《ELLE》提供）

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曾之喬。（《ELLE》提供）
曾之喬。（《ELLE》提供）
曾之喬。（《ELLE》提供）

曾之喬受《ELLE》雜誌之邀赴丹麥拍攝封面，她來人生確實有過很大的變化，「我以前是思想上的巨人，行動的侏儒，有很大的抱負，卻很懶惰。這樣的性格，讓我吃了很多苦。但是到了我現在這個年紀，我意識到時間是珍貴的，我知道我有能力做很多事情，所以沒有空閒在那邊互相怨懟，更沒有必要在那邊假來假去。而且這次我的角色更像製作人，只有我知道什麼事情對我來說是重要的。」

邁向30歲，有想要結婚定下來的念頭？她堅定說完全沒有，「我真心認為，人沒有一定要結婚，或一定要有對象才可以。我常常覺得很心疼，就因為你單身，別人就非得要用一種憐憫的眼光來看你不可嗎。婚姻，並不是成功的唯一標準。有伴很快樂，但誰說沒有另一半就不快樂呢？一個人也可以很快樂。況且人跟人之間，真正的愛應該是彼此有更大的彈性和包容才對，所以結不結婚都沒有關係」。

她自認不是一個童話型的女生，也不浪漫，「因為我從小個性的關係，比較好強吧，我從來不覺得自己是公主，也不認為女生就比較柔弱需要保護。加上後來當歌手當演員，10幾歲就一個人在外面打拼，我很清楚這是我自己選擇的路，不需要去怨天尤人或怪誰。這次再回到丹麥，她說感覺非常神奇，「我幾乎完全記得當時來的所有景象。比如我住的旅館附近的那條街，再過去一點是甚麼樣子。當時我是怎麼一個人走過來的，還有那條街上本來有間麥當勞，但現在卻不在了。」

(中時 )

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