影》EXO都敬秀新戲激吻女主角到牙齒痛！

2018年12月05日 20:11 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓團EXO成員都敬秀新電影《搖擺男孩》昨日在首爾試映吸引大批粉絲。（圖／翻攝自都敬秀臉書）

夯韓團EXO成員都敬秀主演的新電影《搖擺男孩》於昨（4）日在韓舉行大型媒體試映會，3萬名的媒體、觀眾到場共襄盛舉，電影中都敬秀和女主角朴慧秀的吻戲也造成話題，都敬秀表示：「其實那場戲很危險，因為是別人用腳踩我頭後，就非本意地接吻。一開始因為對方踩得太用力，讓我的牙齒很痛。」

都敬秀與女主角的吻戲傳出親到牙齒痛。（圖／車庫娛樂提供）

《搖擺男孩》以1951年巨濟島戰俘收容所為背景，描述陷入舞蹈魅力的舞團「SWING KIDS」的故事。都敬秀也以《搖擺男孩》中熱愛踢躂舞的戰俘角色，再度吸引觀眾的目光。都敬秀表示：「因為對角色是有必要的，所以當然要理平頭。做最多準備的應該是踢躂舞，這和我過往身為歌手所跳過的舞完全不同，所以真的做了許多準備。雖然有辛苦之處，但踢躂舞十分有趣，就好像學到一項新的樂器，所以拍攝時我也不知疲憊，完全樂在其中。」劇中都敬秀有大量精彩的踢躂舞戲，其中在與世界知名的踢躂舞高手賈里德．格里米斯競舞時，也擁有毫不退縮的氣勢，令許多韓國觀眾在觀影時起了滿身的雞皮疙瘩，同時還驚嘆都敬秀與眾不同的演員架式，將為舞而瘋狂的北韓戰俘飾演得恰如其分。

《搖擺男孩》預計在明年初在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

韓星都敬秀演出多部韓劇與電影，實力備受肯定。（圖／車庫娛樂提供）

對於那場親到牙齒痛的吻戲，朴慧秀也表示：「比想像中還痛，劇中我所飾演的角色必須表現出厭惡的表情，但因為很難調整厭惡的程度，所以重拍了很多次。」以電視劇《青春時代》展現清新魅力的朴慧秀，在《搖擺男孩》中飾演「楊判萊」一角，為謀生而毛遂自薦擔任舞團的口譯，是個會說四國語言、個性不屈不撓的人物。朴慧秀表示：「幸好我會一點英文和中文，拍攝時感到很有趣。英文的部分，想要帶點有時代感的英文，所以努力說得像韓文一樣自然，令人聽得順耳。」除了希望能讓觀眾看到朴慧秀獨特的魅力之外，導演也想讓經歷過戰亂世代的奶奶們，在看到朴慧秀所飾演的角色時，也能憶起自己年輕時在戰亂中，為謀生而努力生活的時光。《搖擺男孩》預計在明年1月11日在台獻映，敬請期待！

(中時電子報)