體壇》朱木炎蒲公英座談會 分享過來人經驗

2018年12月05日 20:02 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2004年奧運金牌選手朱木炎今天在教育部體育署主辦、國立體育大學執行的107學年度「體育蒲公英校園座談會」勉勵體育班的同學們，金牌只有一位，當選手除了努力、專注於訓練、比賽外，也別忘了在課餘時間做多元化學習，同時珍惜這過程中所面對挫折、學習不被打敗，與對手產生的友誼、尊重等經驗，這些點滴都會讓自己在未來的人生路上走得更為寬廣。

台北市百齡高中成立體育班3年，目前學校發展的專項為跆拳道、拳擊、角力及羽球因學生在國際賽已逐漸打出成績之際，特別申請主辦「體育蒲公英校園座談會」，邀請2004年雅典奧運跆拳道金牌選手朱木炎、2013年聽障奧運羽球女單金牌選手范榮玉及2016年亞洲青少年柔道公開賽金牌選手林曉珺，分享他（她）們的訓練成長的歷程，做為學生未來之經驗參考。

有「台灣戰神」之稱的朱木炎，靠著跆拳道競技成績贏得名利，並在2008年選手退役之後獲得教職工作，但並非每一位選手都有這樣幸運的際遇。朱木炎提到對於自己在國、高中時放棄學業有些懊悔，他勉勵百齡高中體育班的同學們，在課餘之時不要沉迷於玩樂，他就十分認同就讀台東體中高二的林曉珺的學習模式，找出並發展自己的第二專長。

來自台東、單親家庭的林曉珺，全靠母親一人種荖葉扶養她長大，因此為了讓媽媽不再辛苦，在學期間除要求自己的學業成績，專注於柔道訓練外，並在師長同學鼓勵下，也積極參與各項社團活動，包括參加領導人才培訓、拍攝微電影、從事水上活動、騎自行車等，培養多項專長及興趣。對每一項事務林曉珺都抱持「熱情參與、認真負責、堅持到底」的信念，她告訴自己「唯有突破心理障礙，才能超越自我」。

羽球專長的范榮玉因先天遺傳病，導致外表面貌與一般人不同，但是她覺得自己的父母非常偉大，從小並沒有因為這樣把她「藏」在家裡，而是主動帶她走向陽光、走入人群，與其他人做一樣的事；曾有教練質疑她，為何不去讀啟聰學校，反而進入一般學校造成其他人教學上的困擾，范榮玉自認為跟一般人並沒有什麼不一樣；她在高中就讀體育班時，因要求自己課業與球技兩兼顧，因此與同學的友情較為疏遠，使她高中三年時被孤立，而獨來獨往，時而遭到同學的排擠、欺負。范榮玉表示，小學時同學為讓她熟悉外界異樣眼光，會充當觀眾幫她加油打氣；但到高中時承受同學的霸凌，這番冷暖經歷，范榮玉認為，只要是對的事就要堅持到底，絕不先退出。儘管障礙者經常被與醫院、柔弱、輔具、殘缺、不協調、危險等意識形態畫上等號，但人人都有權參與運動，我們該給予其機會與基本的尊重，身心障礙者踏入運動的氛圍不該受限於常人的眼光。

由體育署主辦、國立體大承辦的蒲公英校園座談會的主持人、國立體大助理教授李偉清表示，辦理座談會的目的是讓獲頒總統教育獎體育類獎的選手，分享他（她）們個人在體壇闖出一片天之前的奮鬥經驗與心路歷程，藉由他（她）們的故事分享，能像蒲公英種子一樣散播到全國各個學校，帶給其他體育人或青年學梓一些動力與方向。

百齡高中體育組長林佳蟬表示，當她接獲可以申辦座談會此一訊息時，她直覺座談會對於體育班學生很有意義，於是主動爭取在學校辦一場座談會。校長邱淑娟在聽到林曉珺分享個人過去的經驗時，被深深的打動，她對就讀台東體中的林曉珺說：「只要有機會來到台北，我一定全程招待，包括可以免費住我家喔！」

(中時電子報)