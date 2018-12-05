無核化停滯不前 華府擬藉第二次川金會向北韓施壓

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北韓無核化進程在6月的川金峰會後停滯不前，美國國家安全顧問波頓4日表示，北韓沒有履行峰會所作的承諾，相信總統川普是因此才決定舉行第二次峰會，屆時須訂立北韓棄核時間表。波頓重申在北韓棄核前，美國不會撤銷對北韓的制裁。

波頓在華盛頓出席一個經濟會議時指，第二次峰會可能於明年1月或2月舉行，討論北韓應如何完成首次峰會的承諾，強調美國仍希望以外交手段解決北韓問題。他指川普已為北韓打開大門，下一次峰會就是要磋商如何棄核，更稱若北韓履行承諾，川普應獲得諾貝爾和平獎。

美朝無核化談判小組3日在板門店北韓一方的統一閣會面，報導指會面是應北韓要求緊急召開，但雙方的無核化談判沒有成果，美方預期的北韓勞動黨中央委員會副委員長金永哲亦沒有出席。韓媒則引述美國消息人士指，若北韓允許外界視察寧邊核設施等，華府將考慮放寬部分制裁。

北韓領袖金正恩於9月的兩韓平壤峰會，應南韓總統文在寅邀請答應年底前回訪首爾。南韓《東亞日報》引述消息指，青瓦台已向北韓建議，邀請金正恩本月18至20日訪韓，正等待北韓回覆。由於本月17日是北韓已故領袖金正日逝世7周年，青瓦台故向北韓提議上述日期。南韓正商討金正恩訪問時的警戒級別及住宿等問題，考慮安排金正恩參觀鐵路系統及國會。

(中時 )

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