杜德偉《起來》 為兒子走出舒適圈

2018年12月05日 20:16 中時 陶福媛

杜德偉推出新專輯《起來》，是為了兒子走出舒適圈。佩戴 Bell ＆ Ross的青銅BR 03-92潛水表，方型表殼更添時尚。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Bettega Venenta）

杜德偉暌違五年推出新專輯，配戴Bell ＆ Ross與雷諾一級方程式合作的BR 03-94 RS 18計時碼表，展現自信神采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Bettega Venenta）

杜德偉暌違五年推出新專輯，配戴Bell ＆ Ross與雷諾一級方程式合作的BR 03-94 RS 18計時碼表，展現自信神采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Bettega Venenta）

Bell ＆ Ross的BR 03-92 NIGHTLUM腕表，12萬5000元。（Bell ＆ Ross提供）

Bell ＆ Ross的BR03-94 HOROLUM計時表，「HORO」意指噴砂打磨的表殼，限量500只，18萬4000元。（Bell ＆ Ross提供）

Bell ＆ Ross的青銅BR 03-92潛水表，13萬5000元。（Bell ＆ Ross提供）

Bell ＆ Ross與雷諾一級方程式合作的BR 03-94 RS18計時碼表，22萬元。（Bell ＆ Ross提供）

暌違五年，杜德偉終於推出新專輯《起來》，這五年來，他歷經了結婚生子成為幸福居家男，明明可以好好享受為人夫、為人父的快樂時光，卻投入新專輯的創作，沒日沒夜地忙碌起來。

「《起來》，是為了走出舒適圈！」杜德偉說，他從不覺得自己會老、會孤單，但如今父母不在了，年輕時的偶像麥可傑克森、喬治麥可、PRINCE一個個走了，就連一起長大的好友路易也因意外去世，讓他驚覺自己的人生已經在倒數，不能再這樣空白下去。

「我今年已經56歲了，兒子AJ才兩歲，不知還能陪他多久 ....。」說到這裡，杜德偉突然眼眶一紅，哽咽了起來，「《起來》這首曲子，其實是為AJ寫的，將來他長大了，就算我不在身邊，只要聽到這曲首子，就知道是我在陪著他、用歌聲鼓勵他。」

杜德偉坦承過去曾面臨創作的瓶頸，十幾年推出紅透半邊天的《脫掉》、《鍾愛一生》、《拯救地球》等膾炙人口的名曲後，接下來他有點茫然，自嘲都已經脫掉了，接下來要做什麼，難道要再穿回去嗎？

但當有了兒子後，一切的問題彷彿都有了答案，創作的靈感源源不絕而來，他以偶像Jim Morrison的名言「沒有永恆的回報，會原諒我們浪費的光陰」來激勵自己，年過半百仍要不斷進步，要做兒子的榜樣。

今年年初，杜德偉拿下美國告示牌（Billboard）的「Icon Award」，是拿下該獎項的首位華人歌手，更加激勵他要把新專輯做好，從選曲、製作、編曲全都親力親為，不少曲子錄好了，又進棚重新再錄，只為了做出最好的效果，好讓兒子以他為傲。

這回杜德偉進棚拍攝Bell & Ross柏萊士時尚專題，妻子ICE和兒子AJ也陪同在側，一家三口親密互動，羨煞旁人。當天他配戴品牌最經典的方形腕表，一款是Bell & Ross的青銅BR 03-92潛水表，一款則是Bell & Ross與雷諾一級方程式合作的BR 03-94 RS18計時碼表，搭配Bottega Veneta的秋冬男裝，展現不凡的時尚品味。

(中時 )