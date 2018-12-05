台南「官田烏金」獲不老獎　低碳永續家園典範

第10屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選揭曉，台南市政府環保局以「官田烏金 菱聚社區長幼能量」參賽，榮獲高齡友善城市優良獎─不老獎殊榮。（李其樺翻攝）

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第10屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選揭曉，台南市政府環保局以「官田烏金 菱聚社區長幼能量」參賽，榮獲高齡友善城市優良獎─不老獎殊榮，除了打造地方特色產業，也能推廣永續農業和低碳環境理念。

衛福部國健署與台灣健康城市聯盟舉辦的健康城市暨高齡友善城市獎評選，台南市提出官田烏金計畫，首創由社區發展號召高齡者投入烏金計畫，成立「台南市官田烏金社區合作社」，帶動區域農特產品轉型以提高附加價值，參與的長者不但有助健康，更在過程中獲得成就感，享受不老生活，同時吸引青壯年返鄉，一起推動低碳永續家園。

環保局指出，官田區菱角栽種面積及產量全台最大，每年產生近3700公噸菱角殼，以往被當成農業廢棄物任意棄置或露天燃燒，加上多數菱農都己是高齡老農，人力斷層為這項傳統產業帶來極劇挑戰。

為了轉型吸引年輕人投入在地產業，環保局自2016年起與官田區公所跨域合作，整合在地社區能資源，建置菱角殼炭化標準化程序，朝簡單、實用、經濟、社區經營等面向邁進，透過熱裂解將菱角殼製成生物炭埋入土中，增進土壤肥沃度、減少使用化學肥料，並呼應COP21巴黎氣候峰會「千分之四倡議」，每年提高土壤碳素含量4，可有效減緩氣溫上升。

環保局表示，透過菱角殼炭化系統，同時結合田間試驗與建構低碳永續家園教學場域，打造官田區成為「生活、生產、生態、生命」的示範場域，讓菱角殼成為極具附加價值的「官田烏金」，不僅開啟社區經濟，更結合社區長者投入志願服務，凝聚社區長幼能量，共同開發生物炭產品行銷，為地方打造特色產業，

同時也能將獲益回饋社區，關懷弱勢、老者，營造高齡友善的健康環境，構成互助友善的循環機制，並且達成農林廢棄物再利用、永續農業及低碳環境的目標。

(中時 )

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