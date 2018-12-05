陳柏霖《火王》搭景甜 自評新造型是這樣

2018年12月05日 20:16 中時 洪秀瑛

景甜。（愛奇藝台灣站提供）

兩人受訪。（愛奇藝台灣站提供）

陳柏霖、景甜主演的《火王之破曉之戰》正在愛奇藝台灣站播出，開播1周海外流量衝破3億，陳柏霖劇中深情霸氣演出，比大仁哥還要暖。該劇播出前，火王造型已引人關注，陳柏霖也表示自己第一次看到火王造型時，第一念頭竟是：「這是誰啊！？」語驚四座，他才解釋：「自己都認不出來了，不過我覺得滿酷的，就是要認不出來，要有一個新的感覺給觀眾。」

陳柏霖、景甜兩人在專訪中談到對彼此初次合作的觀感，除了互相撒糖猛誇對方造型又帥又美之外，景甜也直率表示，陳柏霖是個少年感很強的一個男生，所以劃不到大叔範圍裏面，當場笑問：「怎麼辦？不夠成熟。」讓陳柏霖傻眼苦笑。陳柏霖則對景甜持高度肯定，覺得他們拍攝下來非常有默契，也變得蠻好的朋友，很期待下次再合作。

該劇除了有《延禧攻略》大反派袁春望(王茂蕾)加入，飾演景甜義父外，還有《如懿傳》最帥李玉公公黃宥明客串劇中眾神之首尚軒，為了拯救神域將火王發射至其他星球尋求生機。

《火王之破曉之戰》改編自知名漫畫家游素蘭的同名巔峰之作，該劇在長達5個多月的拍攝期間，橫跨銀川、象山、冰島等多地拍攝，面對50多度的寒暑高溫，陳柏霖也透露每4、5天就要刮痧一次，相當辛苦。

(中時 )