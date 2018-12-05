重光盃少棒》小球員吃牛排學禮儀 周思齊看了好羨慕

2018年12月05日 20:21 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中信兄弟「周董」周思齊今天（5日）受邀擔任重光盃季軍賽與冠軍賽的球評，從下午一點開始連續轉播2場，與主播楊正磊暢談了小時候打球的回憶。

周思齊轉播時也分享了自己以前打棒球的回憶，提到自己在光復國小時，教練都很重視小朋友的基礎學習，因此同屆的同學功課都不會太差。他也提到，輔大很重視課業，練球都在下課後，因此輔大的練球時間跟其他學校比起來並不算太長，但課業壓力比其他學校還重。

周思齊認為除了培育優秀的棒球選手外，養成「喜歡棒球的人」，願意一起參與棒球、關注棒球的人也很重要，棒球的人才的養成也不應該侷限在職業棒球選手上。

重光盃也在3日特別邀請參賽的小球員一起吃牛排，同時也學習西餐禮儀，周思齊提到，以前打盃賽如果有麥當勞吃就相當開心了，今年重光盃能讓全部的孩子都在飯店吃牛排，同時學習用餐的禮儀，讓他相當羨慕。

在周思齊轉播的季軍戰與冠軍戰中，台東縣豐田國小以19比10大勝桃園市仁善國小，收下季軍獎盃，龜山國小與中平國小在冠軍賽上演桃園市內戰，最終龜山以14比2笑迎冠軍獎盃。

周思齊轉播結束後也參加了重光盃的閉幕儀式，現場勉勵小朋友要記得失敗的眼淚與成功的笑容，而他身為學長也會跟著小朋友一起努力！

(中時電子報)