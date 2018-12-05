修杰楷曬「全家鞋照」少一雙 酸民批：排擠梧桐妹

2018年12月05日 20:22 中時電子報 蔡曉婷

修杰楷分享全家鞋照意外引熱議。（圖／翻攝自lefthere036 IG）

「賈修夫妻」賈靜雯、修杰楷上月在峇里島補辦浪漫婚禮，兩人婚後生了咘咘、Bo妞兩個女兒，再加上賈靜雯與前夫所生女兒梧桐妹（Angel），一家五口在婚宴上合體照片先前曝光，被讚是最美畫面。修杰楷今(5日)稍早在IG分享全家人球鞋排排站照片，卻被網友發現少了一雙，推測是少了梧桐妹的，有酸民因此問：「廠商怎麼可以這樣排擠梧桐姐姐呢？」也有人緩頰說：「搞不好人家梧桐姐帶去上海穿了啊」。

修杰楷今在IG分享全家人都有喬丹經典款的黑白球鞋一雙，還從尺寸大排到小，讓人感覺溫馨又可愛，但眼尖粉絲卻發現球鞋只有4雙，似乎少了梧桐妹的，便紛紛說：「應該要有5雙！」、「大女兒的呢」、「沒有梧桐妹的鞋是不是因為她腳跟媽媽一樣大所以穿媽媽的？」、「網友事很多耶」，意外引發討論。

然而今年梧桐妹也曾曬出全家福照，照片中卻不見修杰楷，引來「修叔叔」出聲抗議說：「阿我勒？」梧桐妹則連忙說：「喔喔喔，哈哈我忘記放照片了，要我放嗎」，後來便乖乖貼出第二版自己和修杰楷、賈靜雯的照片，說：「嗯⋯是的，忘了放修叔叔，哈哈」，可見兩人感情好，並非外界胡亂猜想。

(中時電子報)