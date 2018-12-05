鍾瑶、子閎新戲首播撞大選收視「砍半」！被勸找韓冰當靈藥

《艾蜜麗的五件事》鍾瑶、子閎。（東森）

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《艾蜜麗的五件事》鍾瑶、子閎。（東森）

鍾瑶、子閎主演的台視、東森《艾蜜麗的五件事》，上月24日首播與九合一大選，收視和上一檔《愛的3.14159》相比直接暴跌「砍對半」，讓兩人覺得沮喪。對這部戲寄予厚望的子閎坦言感覺：「該死！」並感嘆，因大選是國家大事，每個人都會參與，「現在政治人物的造勢宣傳做得很猛，其實媲美藝人了！」兩人都說，新戲上檔時被選戰淹沒，而打亂宣傳腳步，現在要努力把觀眾帶回來。現場有記者開玩笑說：「乾脆找韓冰來客串？」鍾瑶笑答：「還真的有人這麼說耶！」

子閎覺得《艾蜜麗》有別於一般偶像劇女主角天真、男主角高富帥，但因首播強碰大選，搞不好根本沒人知道有這部戲，他現在的心情是：「不管怎樣，戲一定要撐起來！」。鍾瑤也說，子閎告訴她，這是他唯一一部想要看自己的作品，「他都那麼積極，我也要拿出更多力量宣傳，絕不放棄這麼好的劇本和故事」。兩人還為了拉抬收視，最近與製作公司密集討論劇情、節奏是否需要改進。

鍾瑶和子閎現在互動自然、說話直來直往，其實兩人一開始就因為誤會而互看對方不順眼，子閎形容兩人「起步比人家晚，從負60開始」，就連合作3周拍吻戲時，彼此還很客套，只會聊「你喜歡哪一類的電影和音樂」這種話題。

鍾瑶說，因為兩人一開始讀本碰面時就有很多誤會，她跟子閎打招呼，以為對方沒反應，後來子閎跟她打招呼，換成她沒看到，兩人就這樣默默種下心結。合作一個月後時，子閎索性直接問她：「妳是不是討厭我？」畢竟男女主角連在化妝時都不講話，鍾瑶也直接回答：「我才覺得你是不是對我不爽！」但也向對方坦承「我的確對你印象不太好」，之後兩人再一次訪談中講開了，終於化解誤會。

現在子閎對她開的玩笑覺得不開心就直接說，鍾瑶知道無心的玩笑踩到他地雷，也會向他道歉，兩人還會互虧對方長得像「胡迪」和「巴斯光年」，鍾瑶還裝委屈地說：「你罵我阿姨，說我是法令紋小姐，我很受傷！」

子閎被問到幾乎名存實亡的「SpeXial」群組是否還有互動，他妙答：「不是長草，是已經賣給別人蓋新的大樓了。」也坦言現在只跟宏正、明杰、以綸比較有聯絡。鍾瑶化身記者幫問：「那SpeXial有機會合體嗎？」子閎說：「明年可能會合體，但很難聚在一起。」鍾瑶繼續問：「重點是你想不想？」子閎說，現在大家已東分西散各自做自己的工作，能否合體真的很難說。

(中時 )

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